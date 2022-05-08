Fenerbahçe, Portekizli hoca Jorge Jesus için geri sayıma geçti: Kritik tarih 15 Mayıs

JESUS DA BEKLİYOR

Fenerbahçe Jorge Jesus'u, Jesus da Brezilya Futbol Federasyonu'nun kararını bekliyor. Nisan ayında Ali Koç ile 2 kez bir araya gelen Portekizli teknik adam, süre istemişti. Aziz Yıldırım döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jesus ile yaklaşık 1 yıldır Başkan Ali Koç'un temasları bulunuyor.