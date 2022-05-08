Fenerbahçe, Portekizli hoca Jorge Jesus için geri sayıma geçti: Kritik tarih 15 Mayıs

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını devam ettiren Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus için geri sayıma geçti.
Gelen son bilgilere göre Jesus kararını 15 Mayıs tarihinde verecek. Zira bu tarihte Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası finallerinden sonraki teknik direktörünü açıklanacak.
Brezilya Milli Takımı için ciddi adaylardan bir tanesi olan Jorge Jesus tercih kendisinden yana kullanılırsa Brezilya'nın yeni teknik patronu olacak. Portekizli teknik adam, Brezilya'nın hocası olamaması durumunda ise Başkan Ali Koç'a verdiği sözü tutacak ve Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu olacak.