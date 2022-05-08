Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! Batshuayi için fark etmiyor, Serdar Dursun ikinci yarıda coşuyor

Süper Lig bugün dev bir maça sahne olacak. Sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesi gözler iki takımın golcülerinde olacak.
Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Süper Lig'de attığı 14 golle krallık yarışında iddiasını sürdürüyor... Yıldız oyuncu 14 gole ulaşsa da kaçırdığı gollerle taraftarın tepkisini çekiyor.
Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Batshuayi bu sezon Süper Lig'de attığı 14 golün 7'sini ilk yarılarda 7'sini ise ikinci yarılarda kaydetti.