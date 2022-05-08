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    • Spor
    • 08.05.2022 13:41
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    • 08.05.2022 13:41
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    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! Batshuayi için fark etmiyor, Serdar Dursun ikinci yarıda coşuyor

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Siyah-beyazlıp ekibin gol umudu Michy Batshuayi attığı 14 golün yarısını ilk yarı yarısını ise ikinci yarıda attı. Sarı-lacivertlilerin gol silahı Serdar Dursun ise attığı 14 golün 12'sini maçların ikinci yarılarında kaydetti.

    Özel Haber | Derbisi öncesi dikkat çeken istatistik

    Süper Lig bugün dev bir maça sahne olacak. Sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesi gözler iki takımın golcülerinde olacak.

    Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Süper Lig'de attığı 14 golle krallık yarışında iddiasını sürdürüyor... Yıldız oyuncu 14 gole ulaşsa da kaçırdığı gollerle taraftarın tepkisini çekiyor.

    Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Batshuayi bu sezon Süper Lig'de attığı 14 golün 7'sini ilk yarılarda 7'sini ise ikinci yarılarda kaydetti.

        Fenerbahçe'nin derbideki kozu Serdar Dursun da son haftalardaki performansıyla dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı bu sezon ligde 14 gole imza attı. Bu gollerin 12'sini ikinci yarılarda kaydetti. İlk yarılarda attığı iki golü ise 45+3 ve 45+9. dakikalarda filelere gönderdi.

        Batshuayi attığı gol dakikalarına bakıldığında daha dengeli bir görüntü çizerken, Serdar Dursun'un ise bariz bir şekilde ikinci yarılarda sahne aldığı gözüküyor.

        *Batshuayi'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Süper Lig'de Gol Krallığı yarışında Kasımpaşa'nın yıldızı Umut Bozok 16 golle ilk sırada... Onu 15 gollü Cornelius (Trabzonspor), Ayoub El Kaabi (Hatayspor) ve Joel Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) takip ediyor.

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            Haberler Spor Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! Batshuayi için fark etmiyor, Serdar Dursun ikinci yarıda coşuyor
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