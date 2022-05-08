Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! Batshuayi için fark etmiyor, Serdar Dursun ikinci yarıda coşuyor

Fenerbahçe'nin derbideki kozu Serdar Dursun da son haftalardaki performansıyla dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı bu sezon ligde 14 gole imza attı. Bu gollerin 12'sini ikinci yarılarda kaydetti. İlk yarılarda attığı iki golü ise 45+3 ve 45+9. dakikalarda filelere gönderdi.