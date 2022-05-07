Son dakika: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında ortalık karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan kurul üyelerinden Engin Turan, eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e hakaret ettiği iddiasıyla konuşması yarıda kesilerek salondan çıkarıldı.
Yüksek divan kurulu üyelerinden Engin Turan'ın, konuşması sırasında eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e yönelik bazı sözler söylemesi, kurulu izleyenler arasında tepkiye neden oldu.
Turan, tepkilere neden olan konuşmasında, 1998 yılı seçimlerinde Vefa Küçük aday olduğu zaman, sevdiği dayısının bir arkadaşı, ortağı olmasına rağmen ona oy vermediğini Aziz Yıldırım'a oy verdiğini belirterek, "En son yapılan yüksek divan kurulu seçiminde çıkan 3 adaydan kime oy vereceğimi bilemiyordum. Vefa Küçük hariç tabii. Uğur bey aday olduğunda çok sevindim ve oyumu kendisine verdim. Ki bu arada da saygıdeğer Ferruh Manav'ı da rahmetle anıyorum. Vefa Küçük'ün, ona yaptığı yüksek divan kurulundaki uygulamalarını da şiddetle reddediyorum. Çünkü konuşturmamıştı. Ve hangi ruh haliyle burada oturduğuna şaşırıyorum. Ki size (Uğur Dündar) söylediği ağır hakaretlere rağmen."
Bu sözler üzerine tepki alan Turan, "Hayır, konuşurum mahkemeye verirsin beyefendi, Ferruh Manav'a rahmet bile dilememiştir, burada konuşan kızı anlattı" dedi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da araya girerek, "Çok özür diliyorum burada kesmek zorunda kalacağım. Belli bir adap ölçüsü, nezaket içerisinde her türlü eleştiri yapılabilir ama etik değerlere saygılı olmak ve bu kulübe uzun süre hizmet etmiş olan değerli bir yüksek divan kurulu başkanına burada, kameraların önünde hakaret edilmesine ben asla izin vermem" şeklinde konuştu.