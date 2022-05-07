Son dakika: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında ortalık karıştı! Hakaretler havada uçuştu





Arbedenin ardından tekrar konuşan Uğur Dündar, "Seçim sürecinde bazı kırıcı sözler telaffuz edilebilir. Bunun helalleşmesini biz yaptık, kendi aramızda değerlendirdik. Hiçbir sorun yoktur. Ben bir kez daha sayın Vefa Küçük'e bu kulübe yaptığı bütün hizmetleri adına gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bir bütün olacağız arkadaşlar" ifadelerini kullandı.



Toplantıda sataşma üzerine söz alan Vefa Küçük ise, 9 Nisan'da bir seçim yarışı yaptıklarını belirterek, "8 sene şerefle taşıdığım yüksek divan kurulu başkanlığını, 9 Nisan'da sizlerin oylarıyla Uğur Dündar ve arkadaşları kazandı. Divan kurulunu 2 sene Uğur Dündar ve arkadaşları yönetecek. Ben aday olarak buna saygı duydum. O günde seçim sonucunda kendisini kürsüde tebrik ettim ve sizlere teşekkür ettim. Benim bu kulübe yaptığım hizmetleri tamamını bazıları inkar etse de Allah biliyor" dedi.



Küçük, sözlerine şöyle devam etti:



"Burada kimse 8 sene bu görevi yapmış, 32 yıllı kulüp üyesi olan ve kulüpte çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış Vefa Küçük'e dil uzatamaz. Dün kulüp başkanımızın ve bugün divan başkanımızın yaptığı birlik ve beraberlik içinde olmamızı gereken ortamı provoke eden, birliğimize gölge düşüren, kulübe hizmet etmiş bizler gibi insanlara leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. Birileri çıkıp burada herkesin huzurunda birlik beraberliğimize kasteder şekilde, görev yapmış bir kişiyi, yani beni tenkit ederse, sizlerin tepkisiyle, sizlerin alkışlı protestosuyla karşılaşıp bu salondan kaça kaça gider ve gitti. Bugünün muhabbetine ve önemine, 28 kupamızın nasıl Türk kamuoyunda kabul göreceği birlik beraberliğini sergilerken, ne olduğu belirsiz birinin çıkıp benim şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen beyanlarını kabul etmiyorum."



Öte yandan Vefa Küçük'ün, konuşmasında Engin Turan'a yönelik "şerefsiz" ifadesini kullanması da, izleyicilerden tepki gördü. Uğur Dündar, Küçük'ten o ifadeyi geri alması yönünde telkinde bulundu. Küçük de Dündar'ın uyarısını dikkate aldığını belirterek, o ifadesini geri aldığını söyledi.