Demir Grup Sivasspor'un konuğu Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapıyor.
Mücadelenin canlı anlatımını 90 dakika boyunca takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz..
Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgiyle 48 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 47 puanla 12. sırada bulunan Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.
SİVASSPOR - KASIMPAŞA
STAT: Yeni 4 Eylül Stadyumu
SAAT: 16:00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: BeIN Sports 2
SİVASSPOR: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Sefa, Kayode, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
KASIMPAŞA: Erdem, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Muleka
TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu