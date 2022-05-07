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    • Spor
    • 07.05.2022 15:35
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    • 07.05.2022 15:35
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    Demir Grup Sivasspor'un konuğu Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

    Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Sivasspor-Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

    Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapıyor.

    Mücadelenin canlı anlatımını 90 dakika boyunca takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz..

    Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgiyle 48 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 47 puanla 12. sırada bulunan Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

    Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

    SİVASSPOR - KASIMPAŞA

    STAT: Yeni 4 Eylül Stadyumu

    SAAT: 16:00

    HAKEM: Ali Şansalan

    YAYIN: BeIN Sports 2

    SİVASSPOR: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Sefa, Kayode, Yatabare
    TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

    KASIMPAŞA: Erdem, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Muleka
    TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

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