Fenerbahçe’ye 20 yaşında genç yetenek! Wally Fofana için düğmeye basıldı

Fofana, sezon başında BK Milan FC takımından bonservis ücreti ödenmeden transfer edilmişti. 20 yaşındaki 10 numaranın güncel piyasa değeri 25 bin Euro. Fofana'nın kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Başkan yardımcılığını Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Westerlo bu sezonu şampiyon tamamlayarak yeniden Belçika 1. Ligi'ne yükselmeyi başardı. Çetinkaya, Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktörlük görevini yürütmüştü.