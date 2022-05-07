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    • Spor
    • 07.05.2022 12:05
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    • 07.05.2022 12:05
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    Fenerbahçe’ye 20 yaşında genç yetenek! Wally Fofana için düğmeye basıldı

    Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer için hamleler yapmaya devam ediyor. Gelecek sezon kadro yapılanmasına gidecek olan Sarı-Lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı: 2002 doğumlu Gambiyalı ofansif orta saha Wally Fofana!

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye genç yetenek! Takvim Özel

    Fenerbahçe'nin yeniden Belçika Ligi'ne yükselen ve Westerlo forması giyen 2002 doğumlu Gambiyalı ofansif orta saha Wally Fofana'yı transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi.



    Sarı Kanarya, Gambiya U20 Milli takımında da forma giyen oyuncuyu satın alıp Tuzlaspor veya Kasımpaşa'ya kiralamayı planlıyor. Fenerbahçe, Fofana'yı büyük bir potansiyel olarak görüyor.

    Fofana, sezon başında BK Milan FC takımından bonservis ücreti ödenmeden transfer edilmişti. 20 yaşındaki 10 numaranın güncel piyasa değeri 25 bin Euro. Fofana'nın kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Başkan yardımcılığını Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Westerlo bu sezonu şampiyon tamamlayarak yeniden Belçika 1. Ligi'ne yükselmeyi başardı. Çetinkaya, Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktörlük görevini yürütmüştü.
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    Haberler Spor Fenerbahçe’ye 20 yaşında genç yetenek! Wally Fofana için düğmeye basıldı
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