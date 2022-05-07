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    Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Can ve Umut müjdesi

    Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü... Can Bozdoğan takımla birlikte çalıştı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mayıs tarihli TAVKİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kartal’a Can ve Umut müjdesi

    Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Valerien Ismael yönetimindeki idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Bu arada bir süredir sakatlığı bulunan Can Bozdoğan ve Umut Meraş takımla birlikte çalıştı.



    BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI 40'INDA TARİH YAZDI!
    Glasgow Rangers, Leipzig'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi finaline yükseldi. İskoç ekibinin bu önemli başarısının en büyük mimarlarından birisi Allan McGregor oldu. 40 yaşındaki kaleci turnuva boyunca gösterdiği müthiş performansla Rangers'ın finale çıkmasında önemli rol oynadı. McGregor'un yolu 2012 yılında Türkiye'den geçmişti. 2012-2013 sezonunun başında Rangers'tan ayrılarak bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan İskoç kalecinin Siyah-Beyaz günleri sadece 1 yıl sürmüştü.



    KİM VE ARDA DERBİDE YOK!
    Fenerbahçe Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Pelkas, Szalai ve Crespo'nun tedavilerine devam edildi. Kim Min-Jae'nin sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verildi. Arda'nın ise kasık sakatlığı nedeniyle MR'ı çekildi.



        JORGE JESUS'TAN SONRA GASPERİNİ İDDİASI
        Portekiz basını Fenerbahçe'nin Gasperini'ye teklifte bulunduğunu yazdı. İtalyan teknik adamın menajeri "Gündemimizde Fenerbahçe yok" dedi. Portekiz basınından Fenerbahçe ile ilgili olarak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe Juan Jesus dışında Gian Piero Gasperini'ye de teklifte bulundu. Konu ile ilgili olarak da Atalanta'yı çalıştıran İtalyan teknik adamın menajerinden bir açıklamada geldi. Atalanta'yı çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın menajeri Claudio Druetta, "Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok. Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.



        TİSSERAND KARARI SEZON SONU
        Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'deki geleceği henüz kesinlik kazanmadı. Sarı-Lacivertli kulüp ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Demokratik Kongolu stoperin takımda kalmak istediği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın çalışmasından ve disiplininden memnun olduğu Marcel Tisserand ile ilgili olarak kararın sezonun bitiminde verileceği, uygun bir bonservis teklifinin gelmesi durumunda satılma ihtimalinin de olduğu ifade edildi.



        ASLAN'IN GÖZDESİ RENNES YOLCUSU!
        Lille ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Xeka'nın ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Sarı-Kırmızılılar'ın yönetimsel problemler nedeniyle görüşmelere ara vermek zorunda kaldığı Portekizli yıldıza Rennes talip oldu. Fransız basını, Rennes ve Xeka'nın menajeri arasındaki görüşmelerin çok olumlu bir şekilde sürdüğünü yazdı.



            CİMBOM'DA MARCAO ŞOKU
            Bu akşam Başakşehir önünde çok zorlu bir sınav verecek olan Galatasaray'da Marcao şoku yaşanıyor. Sivasspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Brezilyalı yıldız bir süredir devam eden ağrıları geçmeyince Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Sivas önünde Marcao'nun yerine Semih Kaya'yı oynatan ancak beklediği performansı alamayan teknik direktör Domenec Torrent'in bu kez Nelsson'un yanında Alpaslan'ı oynatması bekleniyor. Orta alanda ise cezalı Emre Kılınç'ın yerine bBerkan Kutlu'nun görev yapacağı öğrenildi. Galatasaray'da bu akşam ayrıca sakatlığı süren Omar ve kaleci Pena da forma giyemeyecek.



            FLORYA'DA YÜZLER GÜLÜYOR
            Hem saha içinde hem saha dışında sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, Başakşehir maçına çok moralli bir ortamda hazırlanıyor. Dünkü idmanda da kahkaha sesleri eksik olmadı.



            TANRI'YA ŞÜKÜR GERİ DÖNDÜM
            Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 5 aydır sahalardan uzak olan Mbaye Diagne geri döndü. Senegalli yıldız dün idmanlara başladı. Sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Diagne, "5 ay çok hızlı geçti. Şimdi daha tutkulu, daha agresifim. Tanrıya şükür yeniden başladım" ifadesini kullandı.



                ANTEP PUANI KAPTI RİZE VE ALTAY DÜŞTÜ
                Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Gaziantep FK ligde kalmayı garantilerken Çaykur Rizespor ile Altay'ın küme düşmesi kesinleşti. 25'de İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1. 26'da Maxim, rakiplerini geçerek ceza sahasına kadar girdikten sonra yerden vuruş yaparak topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-1.



                FENERBAHÇE OPET VAKIFBANK'I DEVİRDİ
                Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabın üçüncü maçında VakıfBank'ı 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti. Sarı-Lacivertliler maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. 110 dakika süren maçın setleri 25-20, 24- 26, 17-25, 19-25 bitti. Serinin 4. maçı 9 Mayıs Pazartesi günü Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.



                KAYSERİ'DE 2 FUTBOLCU KUPAYA YETİŞMİYOR
                Kayserispor kulübü, sakatlık yaşayan futbolcuların son durumları ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Buna göre Mert Çetin ile Mario Gavranovic, Salı günü Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında görev alamayacak. Mert Çetin'in sol ayak bileğinde yaralanma, Gavranovic'in sol uyluk arka kas grubunda zorlanma, ödem ve kanama tespit edildi.

                DERBİDE ROSİER'IN YERİNE İKİ ADAY
                Kartal pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürürken Valerien Ismael'in çıkaracağı 11 merak ediliyor. Fransız teknik adamın cezalı olan Rosier'in yerine sağ kanatta Kenan ya da Umut Meraş'ı oynatacağı öğrenildi.

                G.SARAY ZORLU DEPLASMANDA
                Ligde hiçbir iddiası kalmayan Galatasaray bu akşam çok zorlu bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılılar ilk 4 mücadelesi veren Başakşehir ile Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maçta Fırat Aydınus düdük çalacak.

                SON 10 MAÇTA 4 KEZ KAZANDI
                Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında sadece 4 galibiyet alabildi. Sarı-Kırmızılılar 3 kez sahadan yenik ayrılırken, 3 maç ise beraberlikle sona erdi. Başakşehir 14 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray ise 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

                ANADOLU EFES 6 SAYIYLA GÜLDÜ
                ING Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes evinde Yalovaspor'u 93-87 mağlup etti. Günün sonuçları: Afyon Belediye-Tofaş: 57-115, Bahçeşehir Koleji-Merkezefendi Belediye: 101- 95, Aliağa Petkim-Beşiktaş Icrypex: 87-80.

                İNŞALLAH GÜZEL NOKTALARIZ
                Frutti Extra Bursaspor'un Başkanı Sezer Sezgin, EuroCup'ta finale yükselmelerini değerlendirerek, "İnşallah bu güzel başlayan hikayeyi güzel bir sonla noktalandırırız" dedi.

                SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
                Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Aynı saatte Karagümrük, ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ile karşılaşacak. Saat 19.00'da ise Adana Demirspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar beIN Spots ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

                FENERBAHÇE SAFİPORT ADINI FİNALE YAZDIRDI
                Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Nesibe Aydın'ı deplasmanda 100-78 yenen Fenerbahçe Safiport, seride durumu 3-0'a getirerek finale yükseldi. Fenerbahçe Safiport'un finaldeki rakibi OGM Ormanspor- ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi serisinin galibi olacak.

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                Haberler Spor Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Can ve Umut müjdesi
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