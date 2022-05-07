Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Can ve Umut müjdesi





KAYSERİ'DE 2 FUTBOLCU KUPAYA YETİŞMİYOR

Kayserispor kulübü, sakatlık yaşayan futbolcuların son durumları ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Buna göre Mert Çetin ile Mario Gavranovic, Salı günü Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında görev alamayacak. Mert Çetin'in sol ayak bileğinde yaralanma, Gavranovic'in sol uyluk arka kas grubunda zorlanma, ödem ve kanama tespit edildi.



DERBİDE ROSİER'IN YERİNE İKİ ADAY

Kartal pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürürken Valerien Ismael'in çıkaracağı 11 merak ediliyor. Fransız teknik adamın cezalı olan Rosier'in yerine sağ kanatta Kenan ya da Umut Meraş'ı oynatacağı öğrenildi.



G.SARAY ZORLU DEPLASMANDA

Ligde hiçbir iddiası kalmayan Galatasaray bu akşam çok zorlu bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılılar ilk 4 mücadelesi veren Başakşehir ile Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maçta Fırat Aydınus düdük çalacak.



SON 10 MAÇTA 4 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında sadece 4 galibiyet alabildi. Sarı-Kırmızılılar 3 kez sahadan yenik ayrılırken, 3 maç ise beraberlikle sona erdi. Başakşehir 14 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray ise 13 kez rakip fileleri havalandırdı.



ANADOLU EFES 6 SAYIYLA GÜLDÜ

ING Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes evinde Yalovaspor'u 93-87 mağlup etti. Günün sonuçları: Afyon Belediye-Tofaş: 57-115, Bahçeşehir Koleji-Merkezefendi Belediye: 101- 95, Aliağa Petkim-Beşiktaş Icrypex: 87-80.



İNŞALLAH GÜZEL NOKTALARIZ

Frutti Extra Bursaspor'un Başkanı Sezer Sezgin, EuroCup'ta finale yükselmelerini değerlendirerek, "İnşallah bu güzel başlayan hikayeyi güzel bir sonla noktalandırırız" dedi.



SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Aynı saatte Karagümrük, ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ile karşılaşacak. Saat 19.00'da ise Adana Demirspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar beIN Spots ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE SAFİPORT ADINI FİNALE YAZDIRDI

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Nesibe Aydın'ı deplasmanda 100-78 yenen Fenerbahçe Safiport, seride durumu 3-0'a getirerek finale yükseldi. Fenerbahçe Safiport'un finaldeki rakibi OGM Ormanspor- ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi serisinin galibi olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



