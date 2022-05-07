Fatih Terim gitti Rumenler tükendi! Cicaldau ve Morutan, Torrent ile dibi gördü

Sezon başında yeni bir yapılanmaya giderek genç oyuncuları önemli bonservis bedelleri ödeyerek transfer eden Galatasaray'da performansları en çok merak edilen iki isim Romanya'nın Universitatea Craiova takımından alınan Alexandru Cicaldau ve Steuau Bükreş'ten transfer edilen Olimpiu Morutan olmuştu.