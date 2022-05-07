Fatih Terim gitti Rumenler tükendi! Cicaldau ve Morutan, Torrent ile dibi gördü

Sezon başında yeni bir yapılanmaya giderek genç oyuncuları önemli bonservis bedelleri ödeyerek transfer eden Galatasaray'da performansları en çok merak edilen iki isim Romanya'nın Universitatea Craiova takımından alınan Alexandru Cicaldau ve Steuau Bükreş'ten transfer edilen Olimpiu Morutan olmuştu.
Sezona başlayan teknik direktör Fatih Terim ile tam olarak beklentileri karşılayamasalar da uyum sürecinde skor katkısı üretmeyi başaran Cicaldau ve Morutan için işler Terim sonrası istedikleri gibi gitmedi.
Ligin ilk 20 haftasında görev yapan Terim döneminde Cicaldau lig ve Avrupa'da 4 gol atıp, 2 asist üretirken, Rumen oyuncunun rakamları Domenec Torrent ile ise bir hayli altta kaldı. Cicaldau, Torrent döneminde lig ve Avrupa'da olmak üzere çıkılan 15 maçta 1 gol, 2 asistte kaldı.