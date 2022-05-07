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    • 07.05.2022 15:01
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    • 07.05.2022 15:06
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    Fatih Terim gitti Rumenler tükendi! Cicaldau ve Morutan, Torrent ile dibi gördü

    Galatasaray’ın sezon başında 6 milyon Euro’ya transfer ettiği Alexandru Cicaldau ve bonuslarla kulübe 5 milyon Euro’ya patlayan Olimpiu Morutan, geçtiğimiz ocak ayında takımdan ayrılan teknik direktör Fatih Terim sonrası performans olarak dibe vurdu. Terim döneminde skora katkı sağlayan bu ikili için Domenec Torrent ile ise büyük bir çöküş dönemi başladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Terim gitti, Rumenler tükendi!

    Sezon başında yeni bir yapılanmaya giderek genç oyuncuları önemli bonservis bedelleri ödeyerek transfer eden Galatasaray'da performansları en çok merak edilen iki isim Romanya'nın Universitatea Craiova takımından alınan Alexandru Cicaldau ve Steuau Bükreş'ten transfer edilen Olimpiu Morutan olmuştu.

    Sezona başlayan teknik direktör Fatih Terim ile tam olarak beklentileri karşılayamasalar da uyum sürecinde skor katkısı üretmeyi başaran Cicaldau ve Morutan için işler Terim sonrası istedikleri gibi gitmedi.

    Ligin ilk 20 haftasında görev yapan Terim döneminde Cicaldau lig ve Avrupa'da 4 gol atıp, 2 asist üretirken, Rumen oyuncunun rakamları Domenec Torrent ile ise bir hayli altta kaldı. Cicaldau, Torrent döneminde lig ve Avrupa'da olmak üzere çıkılan 15 maçta 1 gol, 2 asistte kaldı.

        Terim'in gidişi en çok ise Olimpiu Morutan'ı sarstı… Takım içerisinde İngilizce konuşamadığı için arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlandığı öne sürülen Morutan, Terim sonrası forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Terim döneminde 3 gol atıp, 4 asist yaparak 7 gole direkt katkı sağlayan Morutan, Domenec Torrent ile adeta dip yaptı.

        Olimpu Morutan, Torrent döneminde sadece 1 asist ile takımına katkı verebildi. Gözden iyice düşen Rumen futbolcunun Torrent tarafından tercih edilmemesi taraftarların da tepkisi çekti.

        Galatasaray'ın 11 milyon Euro'ya mâl ettiği iki Rumen futbolcunun, Terim sonrası yaşadığı düşüş oyuncuların transfer piyasasını da kötü etkiledi.
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