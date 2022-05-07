Fenerbahçe'de Miha Zajc, Max Kruse’den sonra bir ilkin peşinde!

Fenerbahçe'de bu sezonun flaş ismi olan Miha Zajc, Sarı-Lacivertliler'in yarın Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynayacağı derbi maçta gol atması halinde Max Kruse'den sonra bir ilke imza atmış olacak.
Spor Toto Süper Lig'de gözler yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan derbi maça çevrildi. İki takım da zorlu mücadeleye büyük bir konsantrasyonla hazırlanırken, Fenerbahçe'de derbi maçta gözler bu sezonun flaş ismi Miha Zajc'ta olacak.
Son 5 lig maçının 3'ünde ağları sarsan ve bu sezon attığı 9 golle en skorer lig performansını sergileyen Zajc, yarınki derbide Beşiktaş'a karşı gol bulması halinde önemli bir başarıya imza atmayı başaracak.
Bu sezonki derbi maçlarda Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı gol atma başarısı gösteren Miha Zajc, yarınki derbide de ağları sarsması halinde seriyi tamamlayıp bir sezonda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayan 3. Fenerbahçeli futbolcu olarak kayıtlara geçecek.
Fenerbahçe'de son olarak Max Kruse, 2019-2020 sezonunda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aynı sezonda gol atma başarısı göstermişti.