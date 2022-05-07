Fenerbahçe'de Miha Zajc, Max Kruse’den sonra bir ilkin peşinde!

Son 5 lig maçının 3'ünde ağları sarsan ve bu sezon attığı 9 golle en skorer lig performansını sergileyen Zajc, yarınki derbide Beşiktaş'a karşı gol bulması halinde önemli bir başarıya imza atmayı başaracak.

Bu sezonki derbi maçlarda Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı gol atma başarısı gösteren Miha Zajc, yarınki derbide de ağları sarsması halinde seriyi tamamlayıp bir sezonda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayan 3. Fenerbahçeli futbolcu olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe'de son olarak Max Kruse, 2019-2020 sezonunda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aynı sezonda gol atma başarısı göstermişti.