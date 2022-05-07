Adana Demirspor 1-2 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

İKİNCİ YARI

51'inci dakikada Adana Demirspor'da sağ çaprazda Belhanda içeri ortaladı. Tayyip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak hakem Tayyip'in faul yaptığı için golu iptal etti.



53'üncü dakikada Yunus sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Yunus, arka direkteki Balotelli'ye pasını çıkarttı. Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.





76'ncı dakikada Efkan'ın taşıdığı topla gelişen atakta, Eduardo penaltı noktasında topu düzelterek vurdu. Savunmadan dönen topu tekrar alan Efkan, sağ çaprazdaki Emre'ye verdi. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.