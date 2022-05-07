Adana Demirspor 1-2 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakika Adana Demirspor'da serbest vuruş için Balotelli topun başına geçti. Balotelli'nin vuruşunda top, kaleci Yusuf'ta kaldı.
9'uncu dakikada Alanyaspor'da karambolde topla buluşan Borja'nın şutunda top kaleci Muric'te kaldı.
20'nci dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Candeias, ceza sahası içerisine pasını verdi. Topu uzaklaştırmak için hamle yapan Tayyip, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
29'uncu dakikada atak geliştiren Adana Demirspor'da Balotelli, savunma arkasındaki Yunus'a pasını gönderdi. Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarlar buluştu ancak, ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
32'nci dakikada Adana Demirspor'da Bjarnason pasını Belhanda'ya gönderdi. Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
43'üncü dakikada Adana Demirspor'da orta alanda topla buluşan Gökhan, ceza sahasına sokuldu. Gökhan'ın sert vuruşunda top kaleci Yusuf'tan kornere çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.