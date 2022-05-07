Başakşehir - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir - Galatasaray GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ev taraftarlar heyecan dolu geri sayıma başladı. Canlı takip etmek isteyenler için Başakşehir - Galatasaray maçı linki haberimizin içeriğinde yer alıyor.
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER!
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen
GALATASARAY: Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa