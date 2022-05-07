Başakşehir - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir - Galatasaray GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan hepsi Süper Lig olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Başakşehir 14 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray ise 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.