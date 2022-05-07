Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.05.2022 21:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2022 21:22
    ABONE OL

    Başakşehir - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir - Galatasaray GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Futbol severler tarafından akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Başakşehir - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE seçeneği araştırılmaya başlandı. Süper Lig’in 36. haftasında Başakşehir ve Galatasaray takımları karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu bu mücadeleye tanık olmak isteyen taraftarlar internetten canlı yayın olarak izlemek için link bilgisini öğrenmek istiyor. Bu akşam kozlarını paylaşacak olan takımlardan hangisinin başarılı olacağı merak ediliyor. Başakşehir - Galatasaray GS maçı canlı izle bedava kesintisiz linkine seçeneğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Başakşehir - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE!

    Başakşehir - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir - Galatasaray GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ev taraftarlar heyecan dolu geri sayıma başladı. Canlı takip etmek isteyenler için Başakşehir - Galatasaray maçı linki haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER!

    BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

    GALATASARAY: Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa

        BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY 30. RANDEVUDA

        Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 29 defa karşı karşıya geldiler ve bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet alırken; 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Galatasaray 7-6 galip geldi.

        Galatasaray'da Emre Kılınç cezalı, Omar ve Marcao belirsiz

        Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları sonrası saha çalışmalarına başlayan Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena'nın durumları ise son yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak.

        Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel de kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Adana Demirspor maçında görev alamayacak.

        Başakşehir'de beş oyuncu ceza sınırında

        Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Tolga Ciğerci ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

        Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK

        Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

        SON 10 MAÇ

        Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan hepsi Süper Lig olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Başakşehir 14 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray ise 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

        FARKLI SKORLAR

        Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Göçmen yalanlarına karşı gerçekler
        Haberler Spor Başakşehir - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir - Galatasaray GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
            SON DAKİKA