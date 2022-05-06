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    Valerien Ismael Fenerbahçe derbisi için 1927 gün sonra bir ilke imza atabilir!

    Fenerbahçe derbisi öncesi savunmadaki eksikler Valerien Ismael’i kara kara düşündürüyor. İsmael’in dörtlü savunmayı denediği öğrenildi. Valerien Ismael son olarak 28 Ocak 2017 tarihinde takımını dörtlü savunma ile sahaya sürmüştü.

    1927 gün sonra bir ilke imza atabilir!

    Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a giden Vida ile cezalı Montero ve Rosier bu önemli derbide forma giyemeyecek. Fransız hocanın elinde stoper olarak oynatabileceği sadece Welinton, Serdar ve Necip kalırken, Rosier'in yerine 4'lü orta alanın sağında görev yapacak net bir isim de bulunmuyor. Ismael'in ilk kez idmanlarda 4'lü savunmayı denediği ve F.Bahçe derbisinde 3-4-3'ten vazgeçebileceği belirtiliyor. Eğer genç teknik adam böyle bir karar alırsa tam 1927 gün sonra bir ilki yaşamış olacak. Çünkü Valerien Ismael 4'lü savunmayı son olarak 28 Ocak 2017 tarihinde Wolfsburg'u çalıştırırken tercih etmişti.



    1.5 SAATLİK DERBİ MESAİSİ
    Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik şeklinde geçti. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı. İdmanı Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da takip etti.



    ALBAYRAK'TAN BÜYÜK JEST
    Trabzonspor'un Antalyaspor'la 2-2 berabere kalıp şampiyonluğunu ilan ettiği maç öncesi Emre Vural isimli engelli genç, karşılaşmayı takip etmek için stadyuma gitti ancak içeri giremedi. Bunun üzerine ise olaya şahit olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devreye girerek Emre Vural'ı locasına aldı. Berat Albayrak ile birlikte tarihi maçı izleyen Vural, sosyal medya üzerinden Albayrak için teşekkür mesajı yayınladı.



        PENALTI YAPTIRMAK ONLARIN İŞİ!
        OPTA'nın yaptığı araştırmaya göre Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı yaptıran 3 futbolcu arasında Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu da yer alıyor. Genç yıldızla beraber Sarı-Kırmızılılar'ın kiralık olarak sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün de 4 penaltı yaptırarak zirveyi Kerem'le birlikte paylaştı. İki genç yıldız yeni sezonda Galatasaray'ın hücum yükünü sırtlanacak.



        SON TALİBİ ADA'DAN
        Birçok kulübün transfer listesine giren Nelsson için Premier Lig'in yeni takımı Bournemouth da harekete geçti. Sezonun Galatasaray adına en istikrarlı isimlerinden biri olan Victor Nelsson'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.. Bir süredir ismi Sevilla ile anılan Danimarkalı stopere bu kez de İngiltere'den bir talip çıktığı belirtiliyor. Önceki gün Premier Lig'de yükselmeyi garantileyen Bournemouth'un Victor Nelsson'u transfer listesine aldığı iddia ediliyor. İngiliz kulübünün Victor Nelsson'u Kopenhag'da forma giydiği dönemden bu yana izlediği ve kısa süre içinde resmi girişimlere başlayabileceği belirtiliyor.



        FENER'İN 100'Ü GÜLDÜ
        Kocaeli'yi 7-2 yenen Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, normal sezonun bitimine 1 maç kala 100 gol barajını aştı. Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde A Grubunda mücadele eden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 21. hafta karşılaşmasında Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü deplasmanda 7-2 yendi. Fenerbahçe puanını 55'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kuruluşunun ilk yılında normal sezonun bitimine 1 maç kala 100 gol barajını aştı ve 102 gole ulaştı.



            KANARYA DERBİYE BİLENİYOR
            Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı 1.5 saatlik antrenmanla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak geçti. İdman yarı sahada yapılan çift kale taktik maçta tamamlandı. Beşiktaş derbisinin hazırlıkları bugün de devam edecek.



            ALİMPİJEVİC'E BÜYÜK ONUR
            Frutti Extra Bursaspor coach'u Dusan Alimpijevic, Eurocup'ta yılın en başantrenörü seçildi. Bursaspor, Andorra deplasmanında rakibini 85-68'lik skorla mağlup ederek finale yükselmişti.



            EFELER LİGİ'NDE ŞAMPİYON ZİRAAT BANKKART OLDU
            Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Maçta baştan sona üstün oynayan ve 23-25, 22-25, 19-25 setlerle mücadeleyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonunda büyük bir sevinç yaşandı.



                MİAMİ VE PHOENİX SERİYİ 2-0'A GETİRDİLER
                NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı finalinde Heat, 76ers'ı 119-103 yendi ve 2-0 öne geçti. Miami Ömer Yurtseven, 2 sayı üretti. Philadelphia'da Furkan Korkmaz, 8 sayı, 6 ribaunt ile mağlubiyete engel olamadı. Batı Konferansı yarı finalinde ise Phoenix , Dallas'ı 129-109 yenerek seride 2-0 öne geçti.



                MUSTAPHA YATABARE SİVAS TARİHİNE GEÇTİ
                Demir Grup Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Mustapha Yatabare, Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10'dan fazla gol atan oyuncular arasına girerek adını tarihe yazdırdı. Bu sezon Sivasspor formasıyla 40 maça çıkan Mustapha Yatabare, 25 kez de ilk 11'de görev aldı. Yatabare'nin sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona eriyor.



                E. FRANKFURT VE RANGERS FİNALDE!
                UEFA Avurpa Ligi'nde finalistler dün oynanan yarı final maçları neticesinde belli oldu. Alman ekibi Leipzig'e deplasmanda 1-0 yenilen İskoçya temsilcisi Rangers dün rakibini sahasında 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer maçında ise Eintracht Frankfurt evinde West Ham'ı 1-0 yendi. İlk maçı da 2-1 kazanan Frankfurt, finalde Rangers'ın rakibi oldu. Avrupa Ligi finali 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak.



                    ORKUNLU FEYENOORD ROMA'NIN RAKİBİ
                    Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı ilk maçta evinde 3-2 yenen Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord, dün rakibi ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Feyenoord'un finaldeki rakibi ise Leicester ile ilk maçta 1-1 berabere kalan ve rakibini dünkü rövanşta sahasında 1-0 yenerek tur atlayan Roma oldu.

                    VİDA İÇİN KARARI ISMAEL VERECEK
                    Son üç haftada Valerien Ismael'in planlarında olmayan Vida için Beşiktaş serüveni tam tersi bir tabloya döndü. Daha önceki toplantılarda Beşiktaş'la anlaşan, hatta maaşında ciddi indirim yapan Vida için ayrılık ciddi ciddi konuşuluyor. Beşiktaş'ta sezon sonunda kadroda ciddi revizyon beklenirken, Vida'nın veda ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi.

                    ÖZTÜRK'LE İLGİLİ 'ÇEKİLECEK' İDDİASI
                    Başkan adaylığını açıklayan iki isimden biri olan Metin Öztürk'ün fLevent Nazifoğlu ile konuşmalarının ortaya çıkması şok etkisi yarattı. Mali durum ve Okan Buruk'la ilgili sözleri nedeniyle büyük tepki toplayan Öztürk'ün yarıştan çekilebileceği öne sürülüyor.

                    TORRENT'TEN İKİ HAMLE
                    Yarın oynayacağı zorlu Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Torrent'in 11'de iki değişiklik yapmayı düşündüğü öğrenildi. İspanyol hocanın Semih'in yerine cezası biten Marcao'yu monte edeceği, orta alanda ise Emre Kılınç'ın yerine Berkan Kutlu'nun görev yapacağı öğrenildi.

                    SEZONUN SON DERBİSİNİ ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK
                    Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş-F.Bahçe derbisini Arda Kardeşler'in yöneteceği açıklandı. Hatay-Trabzon maçında ise Volkan Bayarslan, Başakşehir-G.Saray maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

                    ANTALYA SERİYİ 14 YAPMAK İSTİYOR
                    Süper Lig'de 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve 9. sırada yer alan FT Antalyaspor'da, zorlu Konyaspor öncesi 3 eksik bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar bu maçta yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyorlar.

                    GAZİANTEP FK EVİNDE KAYSERİ'Yİ AĞIRLIYOR
                    Süper Lig'in 36. haftasının açılışında bugün bir karşılaşma daha oynanacak. Gaziantep FK, Kalyon Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Saat 20.00'de start alacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Gaziantep FK, 1 puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek.

                    FENERBAHÇE SAFİPORT FİNAL İÇİN SAHADA
                    Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinin üçüncü maçında bugün Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport'u konuk edecek. TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe Safiport bu maçı da kazanması durumunda finale adını yazdıracak.

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                    Haberler Spor Valerien Ismael Fenerbahçe derbisi için 1927 gün sonra bir ilke imza atabilir!
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