Valerien Ismael Fenerbahçe derbisi için 1927 gün sonra bir ilke imza atabilir!





ORKUNLU FEYENOORD ROMA'NIN RAKİBİ

Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı ilk maçta evinde 3-2 yenen Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord, dün rakibi ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Feyenoord'un finaldeki rakibi ise Leicester ile ilk maçta 1-1 berabere kalan ve rakibini dünkü rövanşta sahasında 1-0 yenerek tur atlayan Roma oldu.



VİDA İÇİN KARARI ISMAEL VERECEK

Son üç haftada Valerien Ismael'in planlarında olmayan Vida için Beşiktaş serüveni tam tersi bir tabloya döndü. Daha önceki toplantılarda Beşiktaş'la anlaşan, hatta maaşında ciddi indirim yapan Vida için ayrılık ciddi ciddi konuşuluyor. Beşiktaş'ta sezon sonunda kadroda ciddi revizyon beklenirken, Vida'nın veda ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi.



ÖZTÜRK'LE İLGİLİ 'ÇEKİLECEK' İDDİASI

Başkan adaylığını açıklayan iki isimden biri olan Metin Öztürk'ün fLevent Nazifoğlu ile konuşmalarının ortaya çıkması şok etkisi yarattı. Mali durum ve Okan Buruk'la ilgili sözleri nedeniyle büyük tepki toplayan Öztürk'ün yarıştan çekilebileceği öne sürülüyor.



TORRENT'TEN İKİ HAMLE

Yarın oynayacağı zorlu Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Torrent'in 11'de iki değişiklik yapmayı düşündüğü öğrenildi. İspanyol hocanın Semih'in yerine cezası biten Marcao'yu monte edeceği, orta alanda ise Emre Kılınç'ın yerine Berkan Kutlu'nun görev yapacağı öğrenildi.



SEZONUN SON DERBİSİNİ ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş-F.Bahçe derbisini Arda Kardeşler'in yöneteceği açıklandı. Hatay-Trabzon maçında ise Volkan Bayarslan, Başakşehir-G.Saray maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.



ANTALYA SERİYİ 14 YAPMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve 9. sırada yer alan FT Antalyaspor'da, zorlu Konyaspor öncesi 3 eksik bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar bu maçta yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyorlar.



GAZİANTEP FK EVİNDE KAYSERİ'Yİ AĞIRLIYOR

Süper Lig'in 36. haftasının açılışında bugün bir karşılaşma daha oynanacak. Gaziantep FK, Kalyon Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Saat 20.00'de start alacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Gaziantep FK, 1 puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek.



FENERBAHÇE SAFİPORT FİNAL İÇİN SAHADA

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinin üçüncü maçında bugün Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport'u konuk edecek. TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe Safiport bu maçı da kazanması durumunda finale adını yazdıracak.

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