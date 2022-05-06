Valerien Ismael Fenerbahçe derbisi için 1927 gün sonra bir ilke imza atabilir!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a giden Vida ile cezalı Montero ve Rosier bu önemli derbide forma giyemeyecek. Fransız hocanın elinde stoper olarak oynatabileceği sadece Welinton, Serdar ve Necip kalırken, Rosier'in yerine 4'lü orta alanın sağında görev yapacak net bir isim de bulunmuyor. Ismael'in ilk kez idmanlarda 4'lü savunmayı denediği ve F.Bahçe derbisinde 3-4-3'ten vazgeçebileceği belirtiliyor. Eğer genç teknik adam böyle bir karar alırsa tam 1927 gün sonra bir ilki yaşamış olacak. Çünkü Valerien Ismael 4'lü savunmayı son olarak 28 Ocak 2017 tarihinde Wolfsburg'u çalıştırırken tercih etmişti.
1.5 SAATLİK DERBİ MESAİSİ
Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik şeklinde geçti. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı. İdmanı Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da takip etti.
ALBAYRAK'TAN BÜYÜK JEST
Trabzonspor'un Antalyaspor'la 2-2 berabere kalıp şampiyonluğunu ilan ettiği maç öncesi Emre Vural isimli engelli genç, karşılaşmayı takip etmek için stadyuma gitti ancak içeri giremedi. Bunun üzerine ise olaya şahit olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devreye girerek Emre Vural'ı locasına aldı. Berat Albayrak ile birlikte tarihi maçı izleyen Vural, sosyal medya üzerinden Albayrak için teşekkür mesajı yayınladı.