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    • Spor
    • 06.05.2022 12:56
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    • 06.05.2022 12:56
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    Son dakika: 2022 Asya Oyunları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

    Çin'in Hangcou kentinde eylülde düzenlenmesi planlanan 2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Erteleme ve iptal kararları, OCA'nın Taşkent'te yapılan İcra Kurulu toplantısında alındı.

    2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

    Asya Olimpiyat Konseyinden (OCA) yapılan açıklamada, 10-25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan 19. Asya Oyunları'nın, daha sonra açıklanacak yakın tarihte gerçekleştirileceği bildirildi.

    Konseyin web sitesinde yer alan açıklamada, Çin Olimpiyat Komitesi ve Hangcou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi ile yapılan değerlendirmelerde, tarafların "salgın durumunu ve organizasyonun büyüklüğünü dikkate alarak" söz konusu karara vardığı belirtildi.

    Daha önce ertelenen, Çin'in Şantou kentinde düzenlenmesi planlanan 2021 Asya Gençlik Oyunları ise iptal edildi. Sonraki Gençlik Oyunları'nın, planlandığı gibi 2025'te Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacağı kaydedildi.

    Erteleme ve iptal kararları, OCA'nın Taşkent'te yapılan İcra Kurulu toplantısında alındı.

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