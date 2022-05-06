Portekiz basınından bomba iddia: Fenerbahçe Andre Franco’nun peşinde!

Portekiz'in önde gelen yayın organlarından A Bola flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı. A Bola'ya göre Estoril formasını giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Andre Franco'ya Türkiye'den talip var.
Haberde, "Estoril'in elinde şu anda iki teklif var. Biri her zaman baştan çıkarıcı La Liga'daki bir kulüpten, diğeri İstanbul'daki dört büyüklerden biri olan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir veya Fenerbahçe'den" ifadesini kullanıldı.
Ancak A Bola, Franco için Estoril'e teklif yapan kulübün çok büyük ihtimalle Fenerbahçe olduğunu yazdı. Yapılan yorumda, "Geçen yıl eylül ayında Miguel Crespo'yu Estoril'den transfer eden Fenerbahçe kulüp yönetimiyle yakın ilişkiler içinde. Fenerbahçe genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için en iyi şartları sunabilir" ifadesi kullanıldı.