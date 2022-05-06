Portekiz basınından bomba iddia: Fenerbahçe Andre Franco’nun peşinde!





Haberde, "Estoril'in elinde şu anda iki teklif var. Biri her zaman baştan çıkarıcı La Liga'daki bir kulüpten, diğeri İstanbul'daki dört büyüklerden biri olan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir veya Fenerbahçe'den" ifadesini kullanıldı.