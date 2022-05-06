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    • Spor
    • 06.05.2022 12:26
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    • 06.05.2022 12:46
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    Portekiz basınından bomba iddia: Fenerbahçe Andre Franco’nun peşinde!

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Portekiz basını bomba bir iddia ortaya attı. A Bola’ya göre Estoril formasını giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Andre Franco’ya Kanarya talip oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bomba iddia: Fener 10’un peşinde!

    Portekiz'in önde gelen yayın organlarından A Bola flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı. A Bola'ya göre Estoril formasını giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Andre Franco'ya Türkiye'den talip var.



    Haberde, "Estoril'in elinde şu anda iki teklif var. Biri her zaman baştan çıkarıcı La Liga'daki bir kulüpten, diğeri İstanbul'daki dört büyüklerden biri olan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir veya Fenerbahçe'den" ifadesini kullanıldı.



    Ancak A Bola, Franco için Estoril'e teklif yapan kulübün çok büyük ihtimalle Fenerbahçe olduğunu yazdı. Yapılan yorumda, "Geçen yıl eylül ayında Miguel Crespo'yu Estoril'den transfer eden Fenerbahçe kulüp yönetimiyle yakın ilişkiler içinde. Fenerbahçe genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için en iyi şartları sunabilir" ifadesi kullanıldı.



        24 yaşındaki Andre Franco orta alanın ortasında, 10 numara pozisyonunda ve iki kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 31 maçta 10 gol ve 4 asistlik performans sergileyen genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor.



        Tam bir yıldız fabrikası olan Sporting Lizbon'un altyapısında yetişen Portekizli futbolcu 2019 yılından bu yana Estoril'in A takımında görev yapıyor.


        Andre Franco'nun güncel piyasa değerinin 3.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

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