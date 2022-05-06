Beşiktaş göndermişti! 40 yaşında Glasgow Rangers'la UEFA'da tarih yazdı





Ardından Cardiff'te de forma giyen McGregor 2018'de ise yuvası olan Rangers'a geri döndü. Bu sezon 40 yaşında olmasına rağmen çok başarılı bir performans sergileyen İskoç eldiven tam 45 maçta forma giydi. 16 maçta kalesini gole kapatan McGregor, Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşıyan isimlerden birisi oldu.