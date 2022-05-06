Beşiktaş göndermişti! 40 yaşında Glasgow Rangers'la UEFA'da tarih yazdı

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler dün gece oynanan maçların ardından belli oldu. Leipzig'i Ibrox'ta 3-1 yenen Rangers, Avrupa Kupaları'nda 14 yıl aradan sonra finale yükseldi ve Eintracht Frankfurt'la eşleşti.
İskoç ekibinin bu önemli başarısının en büyük mimarlarından birisi Allan McGregor oldu. 40 yaşındaki kaleci turnuva boyunca gösterdiği müthiş performansla Rangers'ın finale çıkmasında önemli rol oynadı.
McGregor'un yolu 2012 yılında Türkiye'den geçmişti. 2012-2013 sezonunun başında Rangers'tan ayrılarak bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan İskoç kalecinin Siyah-Beyaz günleri sadece 1 yıl sürmüştü.