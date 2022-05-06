Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.05.2022 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2022 11:51
    ABONE OL

    Beşiktaş göndermişti! 40 yaşında Glasgow Rangers'la UEFA'da tarih yazdı

    UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçlar sonucunda Eintracht Frankfurt ve Glasgow Rangers finale çıktı. İskoç ekibi Rangers'ın kalesini koruyan Allan McGregor tarih yazdı. Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan ve takımdan gönderilen 40 yaşındaki kaleci Glasgow Rangers'ın finale yükselmesinde en büyük pay sahibi olan isimlerin başında geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş gönderdi! O tarih yazdı

    UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler dün gece oynanan maçların ardından belli oldu. Leipzig'i Ibrox'ta 3-1 yenen Rangers, Avrupa Kupaları'nda 14 yıl aradan sonra finale yükseldi ve Eintracht Frankfurt'la eşleşti.



    İskoç ekibinin bu önemli başarısının en büyük mimarlarından birisi Allan McGregor oldu. 40 yaşındaki kaleci turnuva boyunca gösterdiği müthiş performansla Rangers'ın finale çıkmasında önemli rol oynadı.



    McGregor'un yolu 2012 yılında Türkiye'den geçmişti. 2012-2013 sezonunun başında Rangers'tan ayrılarak bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan İskoç kalecinin Siyah-Beyaz günleri sadece 1 yıl sürmüştü.



        Beşiktaş sezonu şampiyon Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 3. sırada tamamlarken, Süper Lig'de 26 maça çıkan Allan McGregor kalesinde tam 39 gol görmüştü. Performansı Siyah-Beyazlı yönetim tarafından yetersiz bulunan tecrübeli file bekçisi sezon biter bitmez 1 milyon 750 bin Euro karşılığında Hull City'ye gönderilmişti.



        Ardından Cardiff'te de forma giyen McGregor 2018'de ise yuvası olan Rangers'a geri döndü. Bu sezon 40 yaşında olmasına rağmen çok başarılı bir performans sergileyen İskoç eldiven tam 45 maçta forma giydi. 16 maçta kalesini gole kapatan McGregor, Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşıyan isimlerden birisi oldu.

        *Allan McGregor'un detaylı istatistiği için fotoğrafın üstünde tıklayın

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İlk inişi Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak
        Haberler Spor Beşiktaş göndermişti! 40 yaşında Glasgow Rangers'la UEFA'da tarih yazdı
            SON DAKİKA