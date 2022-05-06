Galatasaray'da Muslera hedef tahtasında! Hem düşük performansına ve hem de yüksek maliyetine ile taraftar isyan ediyor





HATALARI ARTIK BEZDİRDİ

Maç başına 1.3 gol yiyen 35 yaşındaki eldivene gösterilen tepkilerin tek nedeni performansı da değil. Geçtiğimiz sezon 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Muslera 2.5 milyon Euro'luk maaşıyla açık ara Süper Lig'in en çok kazanan kalecisi. Ancak tecrübeli file bekçisi maaşı oranında fark yaratamıyor. Hatta Galatasaray'ın ezeli rakiplerindeki muslektaşlarından da oldukça geride kalmış durumda. Performansıyla sezona damga vuran ve Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Uğurcan Çakır'ın yıllık maaşı 9 milyon lira. Yani şu anki kurla yaklaşık 550 bin Euro. Fenerbahçe'nin yaşadığı müthiş çıkışta önemli rol oynayan Altay Bayındır 500 bin Euro kazanıyor. Beşiktaş kalesindeki performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün listesine giren Ersin Destanoğlu ise sadece 160 bin Euro maaş alıyor.