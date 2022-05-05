Galatasaray'da taraftarı isyan ettiren tablo! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Uğurcan Çakır'ın toplamı Muslera etmiyor

Hem saha içinde hem saha dışında çok sıkıntılı bir sezon geçiren Galatasaray'da birçok futbolcu da hedef tahtasında... Bu isimler arasında en şaşırtıcısı ise Fernando Muslera.
Sarı-Kırmızılı takımda 11. yılını dolduran ve adını kulübün efsaneleri arasına yazdıran Uruguaylı kaleci bu sezon gösterdiği performansla tartışılır hale geldi.
Sivas deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligde sadece 22 maçta forma giyen Muslera buna karşın kalesinde tam 28 gol gördü. Maç başıda 1.3 gol yiyen 35 yaşındaki eldivene gösterilen tepkilerin tek nedeni performansı da değil.