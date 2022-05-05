Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.05.2022 11:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2022 12:05
    ABONE OL

    Galatasaray'da taraftarı isyan ettiren tablo! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Uğurcan Çakır'ın toplamı Muslera etmiyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı-kırmızılı forma altında 11'inci sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın performansı eleştiri oklarının hedefi oldu. Son olarak Sivasspor maçında yediği hatalı golle gündeme gelen Muslera'nın aldığı maaş da taraftarı isyan ettirdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 3’ünün toplamı Muslera etmiyor

    Hem saha içinde hem saha dışında çok sıkıntılı bir sezon geçiren Galatasaray'da birçok futbolcu da hedef tahtasında... Bu isimler arasında en şaşırtıcısı ise Fernando Muslera.



    Sarı-Kırmızılı takımda 11. yılını dolduran ve adını kulübün efsaneleri arasına yazdıran Uruguaylı kaleci bu sezon gösterdiği performansla tartışılır hale geldi.



    Sivas deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligde sadece 22 maçta forma giyen Muslera buna karşın kalesinde tam 28 gol gördü. Maç başıda 1.3 gol yiyen 35 yaşındaki eldivene gösterilen tepkilerin tek nedeni performansı da değil.



        Geçtiğimiz sezon 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Muslera 2.5 milyon Euro'luk maaşıyla açık ara Süper Lig'in en çok kazanan kalecisi. Ancak tecrübeli file bekçisi maaşı oranında fark yaratamıyor. Hatta Galatasaray'ın ezeli rakiplerindeki muslektaşlarından da oldukça geride kalmış durumda.



        Performansıyla sezona damga vuran ve Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Uğurcan Çakır'ın yıllık maaşı 9 milyon lira. Yani şu anki kurla yaklaşık 550 bin Euro.



        Fenerbahçe'nin yaşadığı müthiş çıkışta önemli rol oynayan Altay Bayındır 500 bin Euro kazanıyor.



            Beşiktaş kalesindeki performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün listesine giren Ersin Destanoğlu ise sadece 160 bin Euro maaş alıyor.



            Taraftarlarının sevgilisi olan 3 kalecinin toplam maaşı sadece 1.2 milyon Euro ederken, tek başına 2.5 milyon Euro alan Muslera'nın performansı Galatasaray'da çok büyük tartışma yaratıyor.



            Yeni sezonda görev yapacak olan yönetimin ilk iş olarak Uruguaylı kaleci ile masaya oturması ve en uygun şartlarda sözleşmeyi sonlandırmanın yollarını araması bekleniyor.
                Memur ve emekli zammı netleşiyor! Kim ne kadar alacak?
                Haberler Spor Galatasaray'da taraftarı isyan ettiren tablo! Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Uğurcan Çakır'ın toplamı Muslera etmiyor
                    SON DAKİKA