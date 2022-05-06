Fenerbahçe Norwich'in Norveçlisi Teemu Pukki'ye kancayı attı

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe yönetimi özellikle forvet takviyesi üzerinde titizlikle duruyor. Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim daha girdi. Bu isim Norwich City formasını giyen Teemu Pukki. Norwich'in Premier Lig'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Finlandiyalı golcünün Fenerbahçe'nin listesine girdiği belirlendi. Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 10 gol atan 32 yaşındaki Pukki'nin kulübüyle sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek. Sarı-Lacivertli yönetimin Pukki'yi gündemine almasının önemli bir nedeni, son dönemde İskandinav forvetlerin Süper Lig'de gösterdiği başarılı performans. Geçtiğimiz sezon Norveçli Alexander Sörloth gol krallığına ulaşmıştı. Bu sezon ise Danimarkalı Andreas Cornelius ve Finlandiyali Joel Pohjanpalo krallık yarışı veriyor.