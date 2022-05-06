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    Fenerbahçe Norwich'in Norveçlisi Teemu Pukki'ye kancayı attı

    Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Norwich formasıyla Premier Lig’de başarılı bir grafik çizen Teemu Pukki’yi listesine aldı. Norveçli santrforun menajeriyle de ilk temas gerçekleşti.

    Sürpriz aday Teemu Pukki

    Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe yönetimi özellikle forvet takviyesi üzerinde titizlikle duruyor. Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim daha girdi. Bu isim Norwich City formasını giyen Teemu Pukki. Norwich'in Premier Lig'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Finlandiyalı golcünün Fenerbahçe'nin listesine girdiği belirlendi. Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 10 gol atan 32 yaşındaki Pukki'nin kulübüyle sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek. Sarı-Lacivertli yönetimin Pukki'yi gündemine almasının önemli bir nedeni, son dönemde İskandinav forvetlerin Süper Lig'de gösterdiği başarılı performans. Geçtiğimiz sezon Norveçli Alexander Sörloth gol krallığına ulaşmıştı. Bu sezon ise DanimarkaAndreas Cornelius ve Finlandiyali Joel Pohjanpalo krallık yarışı veriyor.



    İSTİKRAR ABİDESİ...
    Forvetin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Teemu Pukki geçtiğimiz sezon Championship'te 41 maçta attığı 26 golle Norwich'in Premier Lig'e çıkmasını sağlamıştı. 1.80 boyundaki tecrübeli yıldız daha önce Brondby, Celtic, Schalke ve HJK Helsinki formalarını da giydi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Norwich'in Norveçlisi Teemu Pukki'ye kancayı attı
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