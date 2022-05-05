Özel haber... Fenerbahçe aradığı forveti Ada'da buldu: Teemu Pukki için girişimler başladı

Teknik direktör bilmecesini henüz çözememesine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi özellikle forvet takviyesi üzerinde titizlikle duruyor.
ADA'DAN PUKKİ LİSTEYE GİRDİ
Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim daha girdi. Bu isim Norwich City formasını giyen Teemu Pukki.
Norwich'in Premier Lig'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Finlandiyalı golcünün Fenerbahçe'nin listesine girdiği belirlendi. Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 10 gol atan 32 yaşındaki Pukki'nin kulübüyle sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek.