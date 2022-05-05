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    • Spor
    • 05.05.2022 21:22
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    • 05.05.2022 21:29
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    Özel haber... Fenerbahçe aradığı forveti Ada'da buldu: Teemu Pukki için girişimler başladı

    Spor Toto Süper Lig'in artık sona doğru yaklaşmasıyla takımlar da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda Fenerbahçe de forvet transferi için girişimleri sürdürüyor. Sarı Lacivertli ekip Norwich City formasını giyen Teemu Pukki için girişimlere başladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe aradığı forveti Ada’da buldu

    Teknik direktör bilmecesini henüz çözememesine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi özellikle forvet takviyesi üzerinde titizlikle duruyor.

    ADA'DAN PUKKİ LİSTEYE GİRDİ
    Çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim daha girdi. Bu isim Norwich City formasını giyen Teemu Pukki.

    Norwich'in Premier Lig'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Finlandiyalı golcünün Fenerbahçe'nin listesine girdiği belirlendi. Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 10 gol atan 32 yaşındaki Pukki'nin kulübüyle sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek.

        Sarı-Lacivertli yönetimin Pukki'yi gündemine almasının önemli bir nedeni, son dönemde İskandinav forvetlerin Süper Lig'de gösterdiği başarılı performans. Geçtiğimiz sezon Norveçli Alexander Sörloth gol krallığına ulaşmıştı. Bu sezon ise Danimarkalı Andreas Cornelius ve Finlandiyali Joel Pohjanpalo krallık yarışı veriyor.

        Forvetin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Teemu Pukki geçtiğimiz sezon Championship'te 41 maçta atıtğı 26 golle Norwich'in Premier Lig'e çıkmasını sağlamıştı.

        1.80 boyundaki tecrübeli yıldız daha önce Brondby, Celtic, Schalke ve HJK Helsinki formalarını da giydi.

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