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    Şampiyon Trabzonspor Yenikapı'da yeni bir rekor deneyecek

    Trabzon’da 100 bin kişinin katılımıyla yapılan şampiyonluk kuatlmalarında dünya medyasının dikkatini çeken Bordo-Mavili taraftarlar İstanbul’uf ethetmeye hazırlanıyor.

    Rekor Fırtınası!

    Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarların şampiyonluk kutlamaları dünya gündemine oturmuştu. Sosyal medya platformlarında 2 milyar görüntülenmeyi geçen görüntüler bu kutlamaları unutulmazlar arasına soktu. Ancak Trabzonspor taraftarları için henüz sezon bitmedi ve kutlamalar devam ediyor. Trabzon'daki kutlamalara 100 bini aşkın kişi katılırken pazar günü İstanbul Yenikapı'da daha büyük bir kutlama için organizasyon yapıldı. Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yapılacak şampiyonluk kutlamasında yurt içi ve yurt dışındaki taraftarların katılımı ile bir karnaval havası oluşturulması bekleniyor.



    GÖRSEL ŞOV OLACAK
    Saat 15.00'te başlayacak kutlamalarda yerel ve ulusal sanatçılar da sahne alacak. Saat 20.00'den itibaren ise sahne Trabzon'daki unutulmaz şovun mimarı Aslan Kar'ın olacak. Gecede ayrıca lazer, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.



    TRABZONSPOR'A DEV GELİR!
    Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak ve ilk olarak kasasına 5 milyon Euro girecek olan Trabzonspor, adını gruplara yazdırırsa 32 milyon Euro daha kazanacak. Fırtına'nın play-off turundaki rakibi 2 Ağustos'ta rakibi belli olacak. Trabzonspor, play-off turunda ilk maçını 16-17 Ağustos, rövanşını ise 23-24 Ağustos'ta oynayacak.



        TARAFTARLAR DEMİR'İ İSTİYOR
        Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Yusuf Demir, kiralık olarak gittiği Barcelona'da bekleneni veremeyince sözleşmesi feshedilmiş ve Rapid Wien'e geri dönmüştü. Ailesi Trabzon kökenli olan ve kendisi de Trabzonspor taraftarı olan genç oyuncu, şampiyonluk kutlamalarına hem stadyumda hem de şehirde katıldı. Bordo-mavili taraftarlar ise Yusuf'un Trabzonspor'a karşı duyduğu sevginin de fırsata çevrilerek kiralık olarak kadroya katılmasını istiyor.


        RİO KARNAVALI GİBİYDİ
        Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, "Hiçbir şey cumartesi gecesi yaşanan kutlamalarla kıyaslanamaz. Stadyum adeta yıkıldı. Çılgınca anlar yaşadık. Sokaklarda verdikleri parti de etkileyiciydi. Rio Karnavalı'ndan iyiydi!" dedi.

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        Haberler Spor Şampiyon Trabzonspor Yenikapı'da yeni bir rekor deneyecek
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