Şampiyon Trabzonspor Yenikapı'da yeni bir rekor deneyecek

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarların şampiyonluk kutlamaları dünya gündemine oturmuştu. Sosyal medya platformlarında 2 milyar görüntülenmeyi geçen görüntüler bu kutlamaları unutulmazlar arasına soktu. Ancak Trabzonspor taraftarları için henüz sezon bitmedi ve kutlamalar devam ediyor. Trabzon'daki kutlamalara 100 bini aşkın kişi katılırken pazar günü İstanbul Yenikapı'da daha büyük bir kutlama için organizasyon yapıldı. Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yapılacak şampiyonluk kutlamasında yurt içi ve yurt dışındaki taraftarların katılımı ile bir karnaval havası oluşturulması bekleniyor.