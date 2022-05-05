Özel haber... Listedeki isimler de yetmedi: Süper Lig'in bu sezonunda golcüler suskun kaldı

35. haftası geride kalan Süper Lig'de golcüler geçtiğimiz sezonlara göre suskun kaldı. Andreas Cornelius, Umut Bozok, Joel Pohjanpalo ve El Kaabi, 15 gole ulaşmalarına rağmen 35. Hafta sonunda lig tarihinde bu hafta itibarıyla en düşük gol sayısı ile krallık yarışında ilk sırada alan futbolcular oldu.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan ederken, bu sezon golcülerin gösterdiği performans ise lig standartlarının altında kaldı.
Ligde 35. Hafta sonunda Trabzonsporlu Andreas Cornelius, Kasımpaşalı Umut Bozok, Rizesporlu Joel Pohjanpalo ve Hataysporlu El Kaabi 15'er golle krallık yarışında ilk sırayı paylaşan isimler oldu.