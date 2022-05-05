Özel haber... Listedeki isimler de yetmedi: Süper Lig'in bu sezonunda golcüler suskun kaldı

35. haftası geride kalan Süper Lig'de golcüler geçtiğimiz sezonlara göre suskun kaldı. Andreas Cornelius, Umut Bozok, Joel Pohjanpalo ve El Kaabi, 15 gole ulaşmalarına rağmen 35. Hafta sonunda lig tarihinde bu hafta itibarıyla en düşük gol sayısı ile krallık yarışında ilk sırada alan futbolcular oldu.