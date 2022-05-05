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    • Spor
    • 05.05.2022 19:39
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    • 05.05.2022 19:50
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    Özel haber... Listedeki isimler de yetmedi: Süper Lig'in bu sezonunda golcüler suskun kaldı

    Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu 35. hafta itibariyle ilan etmesinin ardından ligdeki golcü oyuncuların istatistikleri bekleneni veremedi. Andreas Cornelius, Umut Bozok, Joel Pohjanpalo ve El Kaabi, gibi isimlerin olduğu listeye rağmen bu sezon golcüler suskun kaldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Süper Lig’de golcüler suskun kaldı

    35. haftası geride kalan Süper Lig'de golcüler geçtiğimiz sezonlara göre suskun kaldı. Andreas Cornelius, Umut Bozok, Joel Pohjanpalo ve El Kaabi, 15 gole ulaşmalarına rağmen 35. Hafta sonunda lig tarihinde bu hafta itibarıyla en düşük gol sayısı ile krallık yarışında ilk sırada alan futbolcular oldu.

    Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan ederken, bu sezon golcülerin gösterdiği performans ise lig standartlarının altında kaldı.

    Ligde 35. Hafta sonunda Trabzonsporlu Andreas Cornelius, Kasımpaşalı Umut Bozok, Rizesporlu Joel Pohjanpalo ve Hataysporlu El Kaabi 15'er golle krallık yarışında ilk sırayı paylaşan isimler oldu.

        Cornelius, Umut, Joel Pohjanpalo ve El Kaabi krallık yarışında ilk sırada yer almalarına rağmen ise Süper Lig'de önceki yıllara göre 35 haftalık periyot itibarıyla diğer gol krallarının gerisinde kaldı.

        2020-2021 sezonu öncesi 34 maç üzerinden oynanan Süper Lig'de 1983-1984 sezonunu 16 golle tamamlayan GalatasarayTarık Hoçiç, 34 maç sonunda en düşük gol sayısı ile gol kralı olan futbolcu olmuştu.

        Andreas Cornelius, Umut Bozok, Pohjanpalo ve El Kaabi ise 35 maç oynamalarına rağmen Hoçiç'in attığı 16 golün altında kalarak sahaya çıktıkları maç üzerinden ligde krallık yarışında en düşük sayıya ulaşan isimler oldu.
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            Haberler Spor Özel haber... Listedeki isimler de yetmedi: Süper Lig'in bu sezonunda golcüler suskun kaldı
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