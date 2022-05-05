Özel Haber I Fenerbahçe'de Mert Hakan vites yükseltti! 27 yıl sonra en iyisi olabilir

Forma giydiği son 6 maçta tam 6 asiste imza atan yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de toplam 8 asist yapmayı başardı. Eğer Mert Hakan sezonun kalan 3 haftalık bölümünde 3 asist daha yaparsa çok önemli bir rekora imza atacak ve 27 yıl sonra Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla en çok asist yapan yerli orta alan oyuncusu olacak.