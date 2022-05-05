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    • Spor
    • 05.05.2022 12:07
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    • 05.05.2022 12:07
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    Özel Haber I Fenerbahçe'de Mert Hakan vites yükseltti! 27 yıl sonra en iyisi olabilir

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... İsmail Kartal’ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından çok sayıda futbolcunun performansında gözle görülür bir artış oldu. Geçtiğimiz sezon başında adeta Galatasaray’ın elinden kapılan ancak performansıyla kimseyi tatmin etmeyen Mert Hakan Yandaş da sezonun son bölümünde müthiş bir çıkış yakaladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Mert Hakan vites yükseltti!

    Forma giydiği son 6 maçta tam 6 asiste imza atan yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de toplam 8 asist yapmayı başardı. Eğer Mert Hakan sezonun kalan 3 haftalık bölümünde 3 asist daha yaparsa çok önemli bir rekora imza atacak ve 27 yıl sonra Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla en çok asist yapan yerli orta alan oyuncusu olacak.



    Son 27 yılda Sarı-Lacivertli formayı giyen 2 yerli orta alan oyuncusu 10 asiste ulaştı. 2010-2011 sezonunda Mehmet Topuz, geçtiğimiz sezon ise Ozan Tufan ligde 10 asist yapmıştı.

    Mert Hakan Yandaş eğer kalan 3 haftalık bölümde 3 asist daha yaparsa bu iki ismi geride bırakacak. Bu alanda rekor ise Oğuz Çetin'e ait… Bir Fenerbahçe efsanesi olan Oğuz Çetin 1994-1995 sezonunda tam 14 asiste imza atmıştı.
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    Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe'de Mert Hakan vites yükseltti! 27 yıl sonra en iyisi olabilir
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