Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael'in Fenerbahçe derbisi planı belli oldu! 1927 gün sonra bir ilk

Süper Lig'de ilk 4 hedefini kovalayan Beşiktaş pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ancak Siyah-Beyazlılar'da zorlu maç öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor.
Babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a giden Domagoj Vida ile cezalı Montero ve Rosier bu önemli derbide forma giyemeyecek.
Göreve geldiği ilk günden bu yana sürekli 3-4-3 sistemi üzerinde duran ve bu dizilişten asla taviz vermeyen teknik direktör Valerien Ismael eksikler nedeniyle kritik bir karar aşamasında.
Fransız hocanın elinde stoper olarak oynatabileceği sadece Welinton, Serdar ve Necip kalırken, Rosier'in yerine 4'lü orta alanın sağında görev yapacak net bir isim de bulunmuyor. Ismael'in ilk kez idmanlarda 4'lü savunmayı denediği ve Fenerbahçe derbisinde 3-4-3'ten vazgeçebileceği belirtiliyor.