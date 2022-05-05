Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael'in Fenerbahçe derbisi planı belli oldu! 1927 gün sonra bir ilk

Fransız hocanın elinde stoper olarak oynatabileceği sadece Welinton, Serdar ve Necip kalırken, Rosier'in yerine 4'lü orta alanın sağında görev yapacak net bir isim de bulunmuyor. Ismael'in ilk kez idmanlarda 4'lü savunmayı denediği ve Fenerbahçe derbisinde 3-4-3'ten vazgeçebileceği belirtiliyor.