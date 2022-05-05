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    • 05.05.2022 12:27
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    Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael'in Fenerbahçe derbisi planı belli oldu! 1927 gün sonra bir ilk

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyon belli olurken lig devam ettiği için takımlar hazırlıklarını sürdürüyorlar. Fenerbahçe derbisine sıkı hazırlanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör İsmael 1927 gün sonra bir ilke imza atacak. İşte İsmael'in Fenerbahçe derbisi planı

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN

    Süper Lig'de ilk 4 hedefini kovalayan Beşiktaş pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ancak Siyah-Beyazlılar'da zorlu maç öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor.

    Babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a giden Domagoj Vida ile cezalı Montero ve Rosier bu önemli derbide forma giyemeyecek.

    Göreve geldiği ilk günden bu yana sürekli 3-4-3 sistemi üzerinde duran ve bu dizilişten asla taviz vermeyen teknik direktör Valerien Ismael eksikler nedeniyle kritik bir karar aşamasında.

    Fransız hocanın elinde stoper olarak oynatabileceği sadece Welinton, Serdar ve Necip kalırken, Rosier'in yerine 4'lü orta alanın sağında görev yapacak net bir isim de bulunmuyor. Ismael'in ilk kez idmanlarda 4'lü savunmayı denediği ve Fenerbahçe derbisinde 3-4-3'ten vazgeçebileceği belirtiliyor.

        Eğer genç teknik adam böyle bir karar alırsa tam 1927 gün sonra bir ilki yaşamış olacak. Çünkü Valerien Ismael bir resmi maçın başlangın planında 4'lü savunmayı son olarak 28 Ocak 2017 tarihinde tercih etmişti.

        O dönem Wolfsburg'u çalıştıran Ismael 2-1 kaybedilen Augsburg maçının ardından 3'lü savunmaya döndü ve 5 yılı aşkın süredir de bu sistemden vazgeçmedi.

        Fransız teknik adam, Wolfsburg maçı sonrası sahaya çıktığı 136 maçın da başlangıç planında 3'lü savunmayı kullandı. Bu nedenle pazar günkü Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'in nasıl bir diziliş tercih edeceği merak konusu.
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