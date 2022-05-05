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    • Spor
    • 05.05.2022 13:42
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    • 05.05.2022 13:42
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    Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau hazırlığa başladı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Bu sezon ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve yönetim anlamında da istikrarsızlık yaşayan Galatasaray'da yıldız isimler ayrılık hazırlığına başladı. Marcao, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Alexandru Cicaldau gibi isimlerin kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel | G.Saray’da ayrılık rüzgarı! Yaprak dökümü...

    Galatasaray'da arapsaçına dönen seçim süreci ve ortaya çıkan yönetim belirsizliği sonrası teknik direktör Domenec Torrent de takımla veda konuşması yaparken futbolcuların da yaşanan karmaşa sebebiyle rahatsız olduğu konuşuluyor. Kısa bir süre önce menajerinden takım bulmasını isteyen Mostafa Mohamed'in dışında Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi futbolcuların da kendilerine gelen teklifleri ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

    Galatasaray'da yaşanan seçim kaosu futbol takımını da vurdu... Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu. Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.

    Başkan Burak Elmas'ın görevine son vermek için menajeriyle masaya oturduğu Domenec Torrent dünkü idmanda futbolcularına veda konuşması yapıp, "Seneye burada olmayacağım" derken takımın golcüsü Mostafa Mohamed de kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti.

        Mohamed'in dışında kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu ve başta Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi isimlerin ayrılık için düğmeye bastığı öğrenildi.

        Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau'nun kulüpteki belirsizlik ortamının kariyerlerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü için kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve yaz transfer döneminde bu isimlerle ilgili flaş gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.

        Öte yandan ekonomik açıdan da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da mevcut yönetim görevine devam etmesi hailnde Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau gibi isimlerin satışına gelecek sezon için kaynak oluşturulması adına sıcak bakıyor.

            *Galatasaray'ın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

            Galatasaray'da ilerleyen süreçte yönetim ve teknik adam krizinin derinleşmesi ihtimali üzerine ise takımdan ayrılması muhtemel oyunculara yenilerinin de eklenebileceği iddia ediliyor.

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