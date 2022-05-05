Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau hazırlığa başladı

Galatasaray'da arapsaçına dönen seçim süreci ve ortaya çıkan yönetim belirsizliği sonrası teknik direktör Domenec Torrent de takımla veda konuşması yaparken futbolcuların da yaşanan karmaşa sebebiyle rahatsız olduğu konuşuluyor. Kısa bir süre önce menajerinden takım bulmasını isteyen Mostafa Mohamed'in dışında Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi futbolcuların da kendilerine gelen teklifleri ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.