Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau hazırlığa başladı

Galatasaray'da arapsaçına dönen seçim süreci ve ortaya çıkan yönetim belirsizliği sonrası teknik direktör Domenec Torrent de takımla veda konuşması yaparken futbolcuların da yaşanan karmaşa sebebiyle rahatsız olduğu konuşuluyor. Kısa bir süre önce menajerinden takım bulmasını isteyen Mostafa Mohamed'in dışında Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi futbolcuların da kendilerine gelen teklifleri ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.
Galatasaray'da yaşanan seçim kaosu futbol takımını da vurdu... Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu. Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.
Başkan Burak Elmas'ın görevine son vermek için menajeriyle masaya oturduğu Domenec Torrent dünkü idmanda futbolcularına veda konuşması yapıp, "Seneye burada olmayacağım" derken takımın golcüsü Mostafa Mohamed de kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti.