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    • Spor
    • 05.05.2022 15:11
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    • 05.05.2022 15:15
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    Fenerbahçe'de Kim Min Jae'ye özel koruma! Beşiktaş derbisi öncesi alarm verildi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de gözler hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte kritik karşılaşma öncesi Szalai'nin sakatlığı ve Serdar Aziz'in cezalı olması nedeniyle stoperde problem yaşanırken; teknik heyet ağrıları bulunduğu gerekçesiyle Kim-Min Jae'yi özel korumaya aldı.

    Özel | Fener’de Kim’e özel koruma! Derbisi öncesi alarm

    Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak olan derbi maça çevrilirken, Sarı-Lacivertliler'de stoperde Attila Szalai'nin sakat, Serdar Aziz'in ise cezalı olması sebebiyle stoperde ciddi bir alternatif sıkıntısı bulunuyor. Teknik heyet ise ağrıları bulunduğu için takımdan ayrı çalışan Kim-Min Jae'yi de sakatlık riskine karşı derbi öncesi özel olarak koruyor.

    Süper Lig'de son 7 maçını da kazanan ve sıralama 68 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 36. Hafta maçında serisini 8 maça çıkarmak adına Beşiktaş ile 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

    Takım olarak iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi takımın en sıkıntılı bölgesi olarak ise stoper hattı ön plana çıkıyor. Shakhtar Donetks maçında sakatlanan Attila Szalai henüz iyileşmezken, takımın bir diğer stoperi Serdar Aziz'in ise cezalı olması Sarı-Lacivertliler'de derbi öncesi savunmada büyük bir problem oluşturuyor.

        Teknik heyet ise Szalai ve Serdar'ın yokluğunda bu sezon savunmanın sigortası olan Kim-Min Jae'nin adeta üzerine titriyor. Ağrıları olduğu için sakatlık riskine karşılık teknik heyetin kararı ile takımdan ayrı çalışma gerçekleştiren Kim-Min Jae'nin Pazar günü oynanacak olan derbide ise sahada yer almasına engel bir durumun olmadığı ifade ediliyor.

        Güney Koreli stoperi özel olarak aktif dinlenme ile derbiye hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, savunmanın göbeğinde Kim-Min Jae ile birlikte Marcel Tisserand'a görev verecek.


        *Kim Min Jae'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Tisserand geçtiğimiz hafta da Kim'in cezası sebebiyle stoperde Serdar Aziz ile birlikte forma giymiş ve geçer not almayı başarmıştı. Derbide de Demokratik Kongolu stopere büyük iş düşecek.

        Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi koruma kalkanına alınan Kim-Min Jae için İtalyan kulübü Napoli'nin Sarı-Lacivertliler'e transfer teklifinde bulunacağı belirtiliyor. Güney Koreli savunmacıyı Beşiktaş maçında da Avrupa'dan bazı kulüplerin canlı izlemesi bekleniyor.

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