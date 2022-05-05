Fenerbahçe'de Kim Min Jae'ye özel koruma! Beşiktaş derbisi öncesi alarm verildi

Takım olarak iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi takımın en sıkıntılı bölgesi olarak ise stoper hattı ön plana çıkıyor. Shakhtar Donetks maçında sakatlanan Attila Szalai henüz iyileşmezken, takımın bir diğer stoperi Serdar Aziz'in ise cezalı olması Sarı-Lacivertliler'de derbi öncesi savunmada büyük bir problem oluşturuyor.