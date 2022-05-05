Fenerbahçe'de Kim Min Jae'ye özel koruma! Beşiktaş derbisi öncesi alarm verildi

Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak olan derbi maça çevrilirken, Sarı-Lacivertliler'de stoperde Attila Szalai'nin sakat, Serdar Aziz'in ise cezalı olması sebebiyle stoperde ciddi bir alternatif sıkıntısı bulunuyor. Teknik heyet ise ağrıları bulunduğu için takımdan ayrı çalışan Kim-Min Jae'yi de sakatlık riskine karşı derbi öncesi özel olarak koruyor.
Süper Lig'de son 7 maçını da kazanan ve sıralama 68 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 36. Hafta maçında serisini 8 maça çıkarmak adına Beşiktaş ile 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
Takım olarak iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi takımın en sıkıntılı bölgesi olarak ise stoper hattı ön plana çıkıyor. Shakhtar Donetks maçında sakatlanan Attila Szalai henüz iyileşmezken, takımın bir diğer stoperi Serdar Aziz'in ise cezalı olması Sarı-Lacivertliler'de derbi öncesi savunmada büyük bir problem oluşturuyor.