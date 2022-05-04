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    Trabzonspor'un müthiş şampiyonluk kutlamasına dünyaca ünlü medya kuruluşları Lineker ve Modric'de kayıtsız kalmadı

    Dünyaca ünlü medya kuruluşlarının yanı sıra Lineker ve Modric gibi efsaneler de kutlamalara kayıtsız kalamadı. Farklı takımım taraftarları Trabzonspor taraftarlarına övgüler yağdırdı.

    Fırtına dünyayı salladı!

    Trabzonspor taraftarlarının şehir merkezinde yaptığı şampiyonluk kutlamaları dünya genelinde ses getirmeye devam ediyor. Toplamda 200 milyon izlenmeyi aşan kutlama anlarının yayınlandığı videoları FIFA, UEFA'nın yanı sıra, Marca, ESPN, CNN ve BBC gibi dünyaca ünlü medya organları da paylaştı. Kutlamalardaki tekno parti efsane oyuncuların da dikkatini çekti. Gary Lineker ve Luka Modric de kutlamalara kayıtsız kalamadı. Trabzonspor'un eski yıldızları Malouda, Zokora ve Mierjievski de kutlamalardan etkilenin isimlerdi. Ayrıca birçok fenomen, çok yüksek takipçisi olan hesaplar, uluslararası medya kuruluşları, sanatçılar, sporcular ve çok sayıda farklı takım taraftarı tarafından paylaşılan videoların izlenme sayısı tavan yaptı.



    DAVET EDİLECEKLER
    Şehrin ve kulübün tanıtımına inanılmaz katkı sağlayan bu kutlamalara destek verenler kulüp tarafından şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Altay maçı için özel davet gönderilecek.



    ŞİMDI SIRA İSTANBUL'DA!
    Trabzonspor taraftarları, Trabzon'da yapılan şampiyonluk kutlamalarının bir benzerini İstanbul'da yapmak için harekete geçti. Çok sayıda taraftarın talebi sonrasında Trabzonlu Gençler, Gurbetçi Gençler ve Uni TS taraftar topluluklarının ortaklaşa hareket etme kararı sonucunda 8 Mayıs'ta İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlamaları yapılması kararlaştırıldı.



        MÜTHİŞ GELİR
        Trabzonspor kulübü uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluğu çok ciddi bir ekonomik kazanca da dönüştürmek üzere. Boğaz köprüsüne asılan bayrağın parçalarını 6100 TL'den satışa çıkaran kulüp, heykel için de 1 milyon TL bağış almaya başladı. Kulüp taleplere yetişmekte zorlanıyor.



        ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ AVCI BELİRLEYECEK!
        Trabzonspor Yönetimi, şampiyonluk priminin belirlenmesi konusunu teknik direktör Abdullah Avcı'ya bırakma kararı aldı. Şampiyonluk priminin 500 bin TL ile 750 bin lira arasında olacağı gelen bilgiler arasında.

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        Haberler Spor Trabzonspor'un müthiş şampiyonluk kutlamasına dünyaca ünlü medya kuruluşları Lineker ve Modric'de kayıtsız kalmadı
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