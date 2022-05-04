Trabzonspor'un müthiş şampiyonluk kutlamasına dünyaca ünlü medya kuruluşları Lineker ve Modric'de kayıtsız kalmadı

Trabzonspor taraftarlarının şehir merkezinde yaptığı şampiyonluk kutlamaları dünya genelinde ses getirmeye devam ediyor. Toplamda 200 milyon izlenmeyi aşan kutlama anlarının yayınlandığı videoları FIFA, UEFA'nın yanı sıra, Marca, ESPN, CNN ve BBC gibi dünyaca ünlü medya organları da paylaştı. Kutlamalardaki tekno parti efsane oyuncuların da dikkatini çekti. Gary Lineker ve Luka Modric de kutlamalara kayıtsız kalamadı. Trabzonspor'un eski yıldızları Malouda, Zokora ve Mierjievski de kutlamalardan etkilenin isimlerdi. Ayrıca birçok fenomen, çok yüksek takipçisi olan hesaplar, uluslararası medya kuruluşları, sanatçılar, sporcular ve çok sayıda farklı takım taraftarı tarafından paylaşılan videoların izlenme sayısı tavan yaptı.