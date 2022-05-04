Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.05.2022 09:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2022 09:29
    ABONE OL

    Real Madrid - Manchester City maçı ÖZET İZLE! Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu

    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, 4-3 kaybettiği ilk maçın ardından sahasında tarihi geri dönüşe imza attığı mücadelede Manchester City'i 3-1 yenerek finale yükseldi. Karim Benzema bu maçta attığı golle turnuvadaki 15. golüne ulaştı.

    takvim.com.tr
    Real Madrid - Manchester City CANLI MAÇ İZLE!

    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Villarreal maçının ardından bugün de Real Madrid - Manchester City karşılaşması oynandı. Milyonlarca sporseverin merakla takip ettiği maçı Real Madrid 3-1 yenerek kazandı. İngiltere'de 4-3 yenilen Madrid bu skorla 6-5'lik galibiyet alarak finalde Liverpool ile karşılaşacak.

    2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Dün Villarreal'i 3-2 yenerek finale adını yazdıran Liverpool'un rakibi, bir başka İngiliz takımı Manchester City'i Rodrygo (2) ve Benzema'nın golleriyle eleyen Real Madrid oldu.

    Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez kazanarak turnuva tarihinde rekorlar kıran eflatun-beyazlılar 2 sezondur elendiği İngiliz takımlarına bu kez izin vermedi. Çeyrek finalde Chelsea'yi (3-1 ve 2-3) eleyen Real, yarı finalde de Pep Guardiola'nın takımı City'i 3-4 ve 3-1'lik skorlarla elemeyi başardı.

    Hafta sonu LaLiga'da şampiyonluğa ulaşan Real, Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıkarak Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

        BENZEMA'DAN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

        Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Real, son 16 turunda ilk maçı 1-0 kaybettiği Paris Saint-Germain'i sahasında 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri son 3 turda da Santiago Bernabeu'da geri dönüşe imza attı. Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, bu kulvarda ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. 2022 Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'te oynanacak.

        Real Madrid - Manchester City 11'ler:

        Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Vinicius, Benzema.

        Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Jesus.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’de kürtaj krizi gündemde!
        Haberler Spor Real Madrid - Manchester City maçı ÖZET İZLE! Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu
            SON DAKİKA