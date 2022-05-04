Real Madrid - Manchester City maçı ÖZET İZLE! Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Villarreal maçının ardından bugün de Real Madrid - Manchester City karşılaşması oynandı. Milyonlarca sporseverin merakla takip ettiği maçı Real Madrid 3-1 yenerek kazandı. İngiltere'de 4-3 yenilen Madrid bu skorla 6-5'lik galibiyet alarak finalde Liverpool ile karşılaşacak.
2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Dün Villarreal'i 3-2 yenerek finale adını yazdıran Liverpool'un rakibi, bir başka İngiliz takımı Manchester City'i Rodrygo (2) ve Benzema'nın golleriyle eleyen Real Madrid oldu.
Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez kazanarak turnuva tarihinde rekorlar kıran eflatun-beyazlılar 2 sezondur elendiği İngiliz takımlarına bu kez izin vermedi. Çeyrek finalde Chelsea'yi (3-1 ve 2-3) eleyen Real, yarı finalde de Pep Guardiola'nın takımı City'i 3-4 ve 3-1'lik skorlarla elemeyi başardı.
Hafta sonu LaLiga'da şampiyonluğa ulaşan Real, Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıkarak Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.