Real Madrid - Manchester City maçı ÖZET İZLE! Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Dün Villarreal'i 3-2 yenerek finale adını yazdıran Liverpool'un rakibi, bir başka İngiliz takımı Manchester City'i Rodrygo (2) ve Benzema'nın golleriyle eleyen Real Madrid oldu.

Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez kazanarak turnuva tarihinde rekorlar kıran eflatun-beyazlılar 2 sezondur elendiği İngiliz takımlarına bu kez izin vermedi. Çeyrek finalde Chelsea'yi (3-1 ve 2-3) eleyen Real, yarı finalde de Pep Guardiola'nın takımı City'i 3-4 ve 3-1'lik skorlarla elemeyi başardı.