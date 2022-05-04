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    • Spor
    • 04.05.2022 21:24
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    • 04.05.2022 21:24
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    Real Madrid - Manchester City | CANLI ANLATIM

    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Villarreal maçının ardından bugün de Real Madrid - Manchester City karşılaşması oynanıyor. Milyonlarca sporseverin merakla takip ettiği maçın kazananı Liverpool ile final karşılaşmasına çıkacak. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Real Madrid - Manchester City | CANLI

    Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, deplasmanda 4-3 yenildiği İngiliz ekibi Manchester City'yi Bernabeu'da ağırlayacak. Kritik maçtan turu geçen taraf finalde Liverpool'un rakibi belli olacak.

    REAL MADRID MUTLAK GALİBİYET İSTİYOR
    Real, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesinin ardından bu arenada 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren son finalist Manchester City ise bir kez daha finale çıkmanın hayalini kuruyor.

    MAÇIN İLK 11'LERİ
    Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Vinicius, Benzema.

        Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Jesus.

        İLK MAÇ MANCHESTER CİTY GALİBİYETİ İLE SONLANDI
        Manchester City ile Real Madrid yarı final ilk maçında kozlarını paylaşmış ve Manchester City sahadan 4-3 galip ayrılmıştı.

        İTALYAN HAKEM ORSATO YÖNETECEK
        İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği Real Madrid - Manchester City maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen ile TV8,5'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

            REAL MADRİD'DE TEK EKSİK VAR
            Carlo Ancelotti yönetimindeki ev sahibinde Hazard sakatlığı sebebiyle yok, savunmanın sigortası Alaba'nın durumu belirsiz. Teknik direktör Pep Guardiola'nın City'sinde sağ bek Kyle Walker'ın sakatlığı devam ediyor.
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