Real Madrid - Manchester City | CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, deplasmanda 4-3 yenildiği İngiliz ekibi Manchester City'yi Bernabeu'da ağırlayacak. Kritik maçtan turu geçen taraf finalde Liverpool'un rakibi belli olacak.
REAL MADRID MUTLAK GALİBİYET İSTİYOR
Real, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesinin ardından bu arenada 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren son finalist Manchester City ise bir kez daha finale çıkmanın hayalini kuruyor.
MAÇIN İLK 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Vinicius, Benzema.