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    • Spor
    • 04.05.2022 15:42
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    • 04.05.2022 15:42
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    Özel Haber I Sevgilisini döven Mergim Berisha için kapı göründü! Samatta geri mi dönecek?

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’nin sezon başında Avusturya ekibi Salzburg’tan 5 milyon Euro’ya transfer ettiği Mergim Berisha için önemli gelişmeler yaşanıyor… Sarı-Lacivertliler’in bu sezon fazla verim alamadığı Alman golcüyü gelecek sezon takımdan göndermesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Mergim Berisha için kapı göründü

    Sarı-Lacivertliler'e geldiği günden beri eleştirilen 23 yaşındaki oyuncunun gelecek sezonki adresi Belçika olacakmış gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de genç oyuncunun özel hayatından dolayı ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

    Belçika ekibi Antwerp'in Berisha için istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacağı öğrenildi… Antwerp'in önceliği oyuncuyu kiralamak ancak satın alma seçeneği de gündeme gelebilir.

    Bu sezon Süper Lig'de 22 maça çıkan Berisha rakip fileleri sadece 4 kez havalandırabildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alman golcüyü göreve geldiğinden beri hiç tercih etmiyor. Son olarak 24. haftadaki Başakşehir maçında 90 dakika sahada kalan Berisha sonraki haftalarda ise az süre almaya başladı. Ligde son 5 haftada aldığı süre sadece 26 dakika…

        Bilindiği gibi Fenerbahçe iki santrforunu sezon başında Antwerp'e verdi…

        Michael Frey'i 2 milyon Euro'ya Belçika ekibine satan Kanarya, Ally Samatta'yı da yine aynı ekibe kiralamıştı.

        Frey bu sezon Antwerp formasıyla 42 maçta 22 gole imza attı. Samatta ise 38 karşılaşmada forma giyerken 9 gol ve 4 asistle mücadele etti. Eğer anlaşma gerçekleşirse sezon sonunda Samatta'yı geri alacak Fenerbahçe Berisha'yı Antwerp'e göndermiş olacak.
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