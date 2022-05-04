Özel Haber I Sevgilisini döven Mergim Berisha için kapı göründü! Samatta geri mi dönecek?

Bu sezon Süper Lig'de 22 maça çıkan Berisha rakip fileleri sadece 4 kez havalandırabildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alman golcüyü göreve geldiğinden beri hiç tercih etmiyor. Son olarak 24. haftadaki Başakşehir maçında 90 dakika sahada kalan Berisha sonraki haftalarda ise az süre almaya başladı. Ligde son 5 haftada aldığı süre sadece 26 dakika…