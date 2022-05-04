Özel Haber I Sevgilisini döven Mergim Berisha için kapı göründü! Samatta geri mi dönecek?

Sarı-Lacivertliler'e geldiği günden beri eleştirilen 23 yaşındaki oyuncunun gelecek sezonki adresi Belçika olacakmış gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de genç oyuncunun özel hayatından dolayı ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
Belçika ekibi Antwerp'in Berisha için istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacağı öğrenildi… Antwerp'in önceliği oyuncuyu kiralamak ancak satın alma seçeneği de gündeme gelebilir.
Bu sezon Süper Lig'de 22 maça çıkan Berisha rakip fileleri sadece 4 kez havalandırabildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alman golcüyü göreve geldiğinden beri hiç tercih etmiyor. Son olarak 24. haftadaki Başakşehir maçında 90 dakika sahada kalan Berisha sonraki haftalarda ise az süre almaya başladı. Ligde son 5 haftada aldığı süre sadece 26 dakika…