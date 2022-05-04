F.Bahçe’de gerçekleşen bayramlaşma töreninde Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan başkan Ali Koç Trabzonspor- Antalyaspor maçındaki pankartla ilgili, "2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz için namlunun ucuna Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuş konması kabul edilemez. Acaba Antalyaspor'a darp da raporda yer alacak mı? Şampiyonluk için camialar bu kadar tahrik edilmez." dedi. 3 Temmuz ruhuna geri dönmek zorunda olduklarını ifade eden Ali Koç ayrıca, "Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığının göstermenin, bu kutsal camiayı korumanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE MÜJDELİ HABER
Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 28 olarak teyit ettirmek için çalışan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Metin Sipahioğlu, UEFA'nın 1959 öncesi şampiyonlukları kabul ettiğini duyurdu. Sipahioğlu sosyal medyada ''UEFA, son yayınladığı resmi yayında 1924-1959 arası dönemde ülkemizde oynanan ulusal şampiyonları kabul ettiğini resmen açıkladı.'' ifadelerine yer verdi.
FENERBAHÇE SERİYİ 2-0 YAPTI
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Nesibe Aydın'ı 97-62 yenen Fenerbahçe Safiport, seride 2-0 öne geçti. Fenerbahçe adına 25 sayı atan Sabally maça damga vurdu.