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    F.Bahçe’de gerçekleşen bayramlaşma töreninde Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

    F.Bahçe’de Başkan Ali Koç dün gerçekleşen bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. "Şampiyonluk için camialar bu kadar tahrik edilmez." İşte sizler için derlediğimiz 4 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Camiayı koruma zamanı geldi

    Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan başkan Ali Koç Trabzonspor- Antalyaspor maçındaki pankartla ilgili, "2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz için namlunun ucuna Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuş konması kabul edilemez. Acaba Antalyaspor'a darp da raporda yer alacak mı? Şampiyonluk için camialar bu kadar tahrik edilmez." dedi. 3 Temmuz ruhuna geri dönmek zorunda olduklarını ifade eden Ali Koç ayrıca, "Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığının göstermenin, bu kutsal camiayı korumanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.



    UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE MÜJDELİ HABER
    Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 28 olarak teyit ettirmek için çalışan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Metin Sipahioğlu, UEFA'nın 1959 öncesi şampiyonlukları kabul ettiğini duyurdu. Sipahioğlu sosyal medyada ''UEFA, son yayınladığı resmi yayında 1924-1959 arası dönemde ülkemizde oynanan ulusal şampiyonları kabul ettiğini resmen açıkladı.'' ifadelerine yer verdi.



    FENERBAHÇE SERİYİ 2-0 YAPTI
    Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Nesibe Aydın'ı 97-62 yenen Fenerbahçe Safiport, seride 2-0 öne geçti. Fenerbahçe adına 25 sayı atan Sabally maça damga vurdu.



        BEŞİKTAŞ DERBİ İÇİN TOPLANIYOR
        Beşiktaş Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak. Beşiktaş, evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisini kazanarak özgüven tazelemeyi hedefliyor.



        İŞTE TORRENT'İN GÖZDELERİ
        Torrent, Sivasspor maçının ardından transferde ağır kaldıklarını, yönetime önerdiği bazı isimlerin büyük ihtimalle başka takımlara imza atacağını söylemişti. Torrent'in yönetime ismini verdiği futbolcuları TAKVİM ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre tecrübeli hocanın istediği ilk futbolcu Yangel Yerrera'ydı. Bonservisi Torrent'in eski kulübü Manchester City'de olan Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon Espanyol'da kiralık olarak forma giyiyor. İspanyol hocanın ayrıca CSKA'da oynayan Jesus Medina'yı da istediği öğrenildi. Paraguaylı kanat oyuncusu da Torrent'in eski öğrencisi.



        BURSA EUROCUP'TA FİNALDE
        Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırdı. Turnuvada daha önce Partizan ve Cedevita'yı deplasmanda eleyerek yarı finale çıkan ve tarih yazan Bursaspor, Valencia Basket ile Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.



            VAKIFBANK FENER'İ YENDİ SERİYİ EŞİTLEDİ
            Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. 101 dakika süren maçın setleri 25-16, 19- 25, 25-21,26-20 şeklinde sonuçlandı. VakıfBank ile F.Bahçe arasındaki final serisinin 3. maçı 6 Mayıs Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.



            TURKCELL PLATİNUM'DAN TÜRKİYE REKORUNA DESTEK
            Yelken sporcuları Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Türkiye Turu Rekoru kırmak için yola çıktı. Yolculuklarına 2 Mayıs'ta Hopa'dan başlayan iki kardeş, sadece rüzgar gücüyle ara vermeden Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçip 1.500 deniz mili mesafeyi geride bırakmayı hedefliyor.

            VİLLARREAL'İ ELEYEN LİVERPOOL FİNALE ÇIKTI
            Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında evinde 2-0 mağlup ettiği Villarreal'i dün de deplasmanda 3-2 yenen Liverpool adını finale yazdırdı. Villarreal, güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatsa da Liverpool ikinci yarıda muhteşem bir dönüşe imza atarak maçı çevirdi. Liverpool'un rakibi M.City-R.Madrid eşleşmesinin galibi olacak.

            VİDA SEFERBERLİĞİ
            Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın Fenerbahçe derbisine yetişmesi için tüm şartlar zorlanıyor. Üçlü savunmadan vazgeçmek istemeyen Valerien İsmael, Vida'nın dönmesi durumunda Hırvat oyuncu ile birlikte Welinton ve Serdar Saatçı'yı kullanması bekleniyor. Cezalı Rosier'in yokluğunda ise formayı Kerem Kalafat'ın alması planlanıyor.

            ARDA GÜLER SON 3 MAÇTA OYNAMAYACAK
            Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler 7 Mayıs'ta Avrupa Şampiyonası için U17 Milli Takım kampına katılacak. Durum bsöyle olunca 17 yaşındaki süper yetenek Beşiktaş derbisi ile birlikte ligin kalan haftalarında forma giyemeyecek.

            3. BAŞKAN ADAYI DEVELİOĞLU OLDU
            Açtığı davalarla son dönemde adından söz ettiren Fırat Develioğlu başkanlık için aday olduğunu açıkladı. Develioğlu, "Daha başka adayların çıkması için uygun ortam oluşması gerektiği düşündüm" dedi.

            FEGHOULİ'YE SÜRPRİZ TALİP
            Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Feghouli'nin ismi bir süredir Körfez kulüpleri ile anılıyordu. Ancak Cezayirli yıldıza Fransa'dan sürpriz bir talibin çıktığı belirlendi. İddialara göre Montpellier, Feghouli'nin menajeriyle temasa geçti. Ancak Montpellier'in tecrübeli yıldızın maaş talebini karşılamasının zor olduğu ifade edildi.

            LOİS OPENDA PAHALI GELDİ
            Forvet arayışlarını sürdüren ve çok sayıda ismi listesine alan Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birisi Lois Openda... Bonservisi Brugge'de olan ve Vitesse'de kiralık oynayan genç yıldız için Belçika kulübü ile görüşme yapıldığı öğrenildi. Ancak Brugge'ün 21 yaşındaki Openda'nın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Bu gelişme sonrası yönetimin masadar kalktığı belirtiliyor.

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            Haberler Spor F.Bahçe’de gerçekleşen bayramlaşma töreninde Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar
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