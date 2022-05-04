F.Bahçe’de gerçekleşen bayramlaşma töreninde Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar





TURKCELL PLATİNUM'DAN TÜRKİYE REKORUNA DESTEK

Yelken sporcuları Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Türkiye Turu Rekoru kırmak için yola çıktı. Yolculuklarına 2 Mayıs'ta Hopa'dan başlayan iki kardeş, sadece rüzgar gücüyle ara vermeden Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçip 1.500 deniz mili mesafeyi geride bırakmayı hedefliyor.



VİLLARREAL'İ ELEYEN LİVERPOOL FİNALE ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında evinde 2-0 mağlup ettiği Villarreal'i dün de deplasmanda 3-2 yenen Liverpool adını finale yazdırdı. Villarreal, güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatsa da Liverpool ikinci yarıda muhteşem bir dönüşe imza atarak maçı çevirdi. Liverpool'un rakibi M.City-R.Madrid eşleşmesinin galibi olacak.



VİDA SEFERBERLİĞİ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın Fenerbahçe derbisine yetişmesi için tüm şartlar zorlanıyor. Üçlü savunmadan vazgeçmek istemeyen Valerien İsmael, Vida'nın dönmesi durumunda Hırvat oyuncu ile birlikte Welinton ve Serdar Saatçı'yı kullanması bekleniyor. Cezalı Rosier'in yokluğunda ise formayı Kerem Kalafat'ın alması planlanıyor.



ARDA GÜLER SON 3 MAÇTA OYNAMAYACAK

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler 7 Mayıs'ta Avrupa Şampiyonası için U17 Milli Takım kampına katılacak. Durum bsöyle olunca 17 yaşındaki süper yetenek Beşiktaş derbisi ile birlikte ligin kalan haftalarında forma giyemeyecek.



3. BAŞKAN ADAYI DEVELİOĞLU OLDU

Açtığı davalarla son dönemde adından söz ettiren Fırat Develioğlu başkanlık için aday olduğunu açıkladı. Develioğlu, "Daha başka adayların çıkması için uygun ortam oluşması gerektiği düşündüm" dedi.



FEGHOULİ'YE SÜRPRİZ TALİP

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Feghouli'nin ismi bir süredir Körfez kulüpleri ile anılıyordu. Ancak Cezayirli yıldıza Fransa'dan sürpriz bir talibin çıktığı belirlendi. İddialara göre Montpellier, Feghouli'nin menajeriyle temasa geçti. Ancak Montpellier'in tecrübeli yıldızın maaş talebini karşılamasının zor olduğu ifade edildi.



LOİS OPENDA PAHALI GELDİ

Forvet arayışlarını sürdüren ve çok sayıda ismi listesine alan Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birisi Lois Openda... Bonservisi Brugge'de olan ve Vitesse'de kiralık oynayan genç yıldız için Belçika kulübü ile görüşme yapıldığı öğrenildi. Ancak Brugge'ün 21 yaşındaki Openda'nın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Bu gelişme sonrası yönetimin masadar kalktığı belirtiliyor.

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