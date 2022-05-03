Villarreal - Liverpool | CANLI MAÇ ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile Benfica'yı saf dışı bırakan Liverpool kozlarını paylaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile Benfica'yı saf dışı bırakan Liverpool kozlarını paylaşıyor.
VILLARREAL - LIVERPOOL HANGİ KANALDA?
Villarreal ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı, saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN'de ve TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.
JUVENTUS VE BAYERN MÜNİH'İ ELEDİ
F Grubu 2.'si Villarreal son 16 turunda Juventus'u, çeyrek finalde ise Bayern Münih'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
LIVERPOOL'UN YARI FİNAL YOLU
B Grubu'nu lider bitiren Liverpool, son 16 turunda Inter'i, çeyrek finalde ise Benfica'yı eleyerek yarı finale kaldı.