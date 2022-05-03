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    • Spor
    • 03.05.2022 22:26
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    • 03.05.2022 22:26
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    Villarreal - Liverpool | CANLI MAÇ ANLATIM

    UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün Villarreal - Liverpool maçı ile devam ediyor. Yarı final kapsamında karşı karşıya gelen Villarreal - Liverpool maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

        VILLARREAL - LIVERPOOL HANGİ KANALDA?
        Villarreal ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı, saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN'de ve TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.

        JUVENTUS VE BAYERN MÜNİH'İ ELEDİ
        F Grubu 2.'si Villarreal son 16 turunda Juventus'u, çeyrek finalde ise Bayern Münih'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

        LIVERPOOL'UN YARI FİNAL YOLU
        B Grubu'nu lider bitiren Liverpool, son 16 turunda Inter'i, çeyrek finalde ise Benfica'yı eleyerek yarı finale kaldı.
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