Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Haksız ve mesnetsiz iddialar...

TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve yöneticilerinin, disiplin süreçlerine veya bağımsız yargı kurullarının işleyişlerine ve kararlarına herhangi bir etkisi mümkün değildir. Bunun en son örneği de, kamuoyunda da tartışılan MHK'nin Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanlarıyla ilgili TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararının Tahkim Kurulu'nca kaldırılmasıdır. Ayrıca TFF görevlileri müsabakalara ilişkin raporlarını Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden düzenlemekte ve bu raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır.