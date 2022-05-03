Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Haksız ve mesnetsiz iddialar...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama geldi.
İşte TFF'den yapılan o açıklama:
Medyada bazı kulüp yöneticileri tarafından disiplin sevklerine ve disiplin kurulu tarafından verilen kararlara müdahale edildiği ve bazı kulüplerin kollandığına ilişkin haksız ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı görülmüştür.
Kamuoyunun açık bir şekilde bilmesini isteriz ki, daha önce müteaddit kereler belirtildiği üzere, disiplin sevkleri TFF Statüsü ve Talimatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliği'nde görevli disiplin müfettişleri tarafından yapılmaktadır.