FB'nin toplam kaç şampiyonluğu, kupası var? 3 Mayıs 2022 Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu kabul edildi mi?

Ayrıca, 6 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak tarihinde bir Avrupa kupasındaki en iyi derecesini elde etti. 1968 yılında şampiyonluk yaşadığı Balkan Kupası Türkiye'nin ve kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası oldu.