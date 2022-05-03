FB'nin toplam kaç şampiyonluğu, kupası var? 3 Mayıs 2022 Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu kabul edildi mi?

Fenerbahçe'nin toplam kupa sayısı arama motorlarında sorgulanıyor. Fenerbahçe, TFF'ye resmi olarak 28 şampiyonluk başvurusunda bulunmuştu. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği 28 şampiyonluk başvurusu için UEFA'dan flaş bir hamle geldi. Peki, 3 Mayıs 2022 Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu kabul edildi mi? FB'nin toplam kaç şampiyonluğu var? İşte merak edilenler!
FENERBAHÇE'NİN TOPLAM KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?
Fenerbahçe'nin toplamda 19 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor ve 3 yıldızı var.
Fakat bu 1959 yılı Süper Lig'in kuruluşundan sonraki şampiyonluklardır. Bazı kaynaklara göre UEFA 1959 yılı önceki ligleri de resmi olarak kabul ettiğinden Fenerbahçe'nin toplamda 28 kupası bulunuyor.
1959 sonrası Fenerbahçe şampiyonluk sayısı : 19
1959 öncesi Fenerbahçe şampiyonluk sayısı : 9
Toplam Fenerbahçe şampiyonluk sayısı : 28
Şu anda ligimizde resmi olarak 1959 yılı ve sonrası şampiyonluklar kabul edildiği için Fenerbahçe'nin toplamda 19 kupası vardır.