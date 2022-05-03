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    • Spor
    • 03.05.2022 22:55
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    • 03.05.2022 22:56
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    MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor, Eurocup'ta finale yükseldi!

    Son dakika haberi... Eurocup yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Morabanc Andorra'ya 17 sayı fark atarak 85-68 mağlup etti. Böylelikle Bursaspor, adını finale yazdırmış oldu.

    Bursaspor, Eurocup’ta finale yükseldi!

    ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırdı.

    Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

    MoraBanc Andorra: 68 - Frutti Extra Bursaspor: 85

    Salon: Poliesportiu D'andorra

    Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

    MoraBanc Andorra: Pauli 16, Llovet 3, Hannah 9, Crawford 11, Arteaga 4, Mcintyre 8, Olumuyiwa 4, Nakic, Diagne 2, Jelinek 11, Colom

    Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 18, Andrews 20, Hayes 11, Dudzinski 12, Holland 8, Metin Türen 3, Ömer Utku Al

    1. Periyot: 20-22

    Devre: 34-38

    3. Periyot: 56-63

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    Haberler Spor MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor, Eurocup'ta finale yükseldi!
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