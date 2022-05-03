Milwaukee ve Warriors ilk maçlarda güldü (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

NBA'de konferans yarı finallerinde ilk maçlar oynandı. Doğu Konferansı'nda oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'i 101-89 yenerek seride 1-0 öne geçti. Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 117-116 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Warriors'ta Jordan Poole'nin 31 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

VEDAT ALİ DALOKAY ZİRVEDE TAMAMLADI

Coppa Italia Turismo serisini takip eden AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası Super Grup ikincisi Vedat Ali Dalokay ile Demir Eröge, serinin ikinci ayağında Vallelunga Pisti'nde yarıştı. Vedat Ali Dalokay, 40 otomobilin yer aldığı ve baştan sona büyük çekişmeye sahne olan ikinci yarışı, genel klasman ve TCR SEQ kategorisinde birinci sırada tamamlayarak, zirveye çıktı.

HAJİ WRİGHT GOLLERİYLE TAKIMINA HAYAT VERİYOR

Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright, golleriyle takımının yükselen performansına önemli katkıda bulundu. Antalyaspor formasıyla gol perdesini, 3. haftada Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçta ikisi penaltıdan 3 golle "hat-trick" yaparak aralayan 24 yaşındaki ABD'li santrfor, Süper Lig'de geride kalan 35 hafta sonunda 12 gole ulaştı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ BAYRAMI KULTADI

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. İngiltere Futbol Federasyonu'nun yanı sıra Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Tottenham, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramını kutlayan paylaşımlar yaptı.

VAKIFBANK İLE F.BAHÇE İKİNCİ KEZ KARŞILAŞIYOR

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 2. maçında bugün VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Seride Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Final etabında üç galibiyet alacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.

ARDA GÜLER İLKİN PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, gözünü Beşiktaş mücadelesine çevirdi. Arda Güler, Kartal karşısında görev alıp, derbide ilk kez gol sevinci yaşamak istiyor.

SZALAİ İÇİN SEFERBERLİK

Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçında kolu çıkan Attila Szalai'yi Sarı-Lacivertli takımın sağlık ekibi Beşiktaş derbisine yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da Macar oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

RIDVAN'A BİR KEZ DAHA HAYRAN KALDILAR!

İtalyan ekibi Torino'nun scoutları, Kayseri deplasmanında da Beşiktaş'ın yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı takibini sürdürdü. Genç yıldızı transfer etmekte kararlı olan İtalyanlar'ın Kayseri maçındaki performansından dolayı Rıdvan'a bir kez daha hayran kaldıkları öğrenildi.

EMİRHAN BÜYÜLEDİ

Beşiktaş'ta bu sezon 4. kez bir maça ilk 11'de çıkan Emirhan İlkhan, Kayserispor karşısında ortaya koyduğu performansla alkışlandı. Genç yıldız adayı, 11.3 kilometre koşarak takımının en iyisi olmayı başardı. Teknik direktör Valerien Ismael'in büyük beğenisini toplayan Emirhan'ın Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.

ROSSI İÇİN ACELE EDİLMEYECEK

Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi için MLS ve Fransa Ligi takımlarının ilgisi sürüyor. Sarı-Lacivertliler 10 milyon Euro'ya kadar gelen teklifler için acele etmeyecek. Sezon sonunda hocanın kararı beklenecek. Yıldız futbolcu Süper Lig'de son haftalarda ortaya koyduğu başarılı futbolla dev kulüplerin dikkatini çekti. Fenerbahçe ondan önemli bir gelir bekliyor.

ÇILDIRTAN PERFORMANS!

Sivasspor önünde tribünlerin en çok tepki gösterdiği isimlerden birisi Semih Kaya oldu. Devre arası sürpriz bir şekilde Galatasaray'a dönen Semih Kaya'ya 4 milyon lira ödenmişüi. Şu ana kadar 2 maça çıkabilen 31 yaşındaki futbolcu performansıyla saç baş yoldurdu. Gaziantep deplasmanında sağ bek oynayan Semih 3-1'lik yenilginin en büyük sorumlularından biri olmuştu. Dün de savunmanın ortasında görev yapan Semih Kaya yine çok kötü bir maç çıkardı. Yatabare'nin golünde büyük bir zamanlama hatası yapan tecrübeli futbolcu karşılaşma boyunca çok savunmada yetersiz kaldı.

3 AYDIR GOLE HASRET

Sezonun Galatasaray adına hayal kırıklığı yaratan isimlerinden birisi de Mostafa Mohamed oldu. Ligde sadece 9 maçta ilk 11'de sahaya çıkabilen Mohamed'in gol orucu 3 ayı bulmuş durumda. Son olarak 12 Şubat'taki Kayseri maçında ağları sarsabilen yıldız futbolcu ardından oynadığı 6 karşılaşmada da gol bulamadı. Mohamed bu sezon ligde 6 gol atabildi.

FIRTINA'YA DEVLER LİGİ MÜJDESİ

UEFA, Rus kulüplerinin Avrupa Kupaları'ndan önümüzdeki sezon için de men edildiğini resmen duyurdu. Bunun üzerine daha önce Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme'den başlayacak olan Trabzonspor, organizasyona bir tur geç katılacak. Devler Ligi'ne play-off turundan başlayıp tek ön eleme oynayacak.

TRABZONSPOR'A KOŞARAK GELDİM

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Trabzonspor'un şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Edin Visca duygularını paylaştı. Boşnak yıldız, "3 aydır buradayım. Herkes şampiyonluğa emek verdi. Futbolcular, Abdullah hoca... Herkesin emeği var. Abdullah hoca benim öğretmenim. Bu camia için Trabzonspor'a koşarak geldim. Mutluyum. Şimdi kupaya koşacağız. Kupayı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Bu sezon hedeflerini çifte kupa olarak belirlediklerini ve Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini belirten Visca, "Taraftara teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bugüne dolu stadyumda oynadık. İnşallah Altay maçında da dolu stadyumda birlikte olacağız. Kupayı da almak istiyoruz. Hedef çifte kupa" ifadesini kullandı.

1'ER MİLYON TL VERECEK BİN KİŞİ ARIYORUZ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluklarını ölümsüzleştirmek adına "kupa anıtı" yapılacağını açıkladı. Ağaoğlu, Anıtta kendi isminin veya şirketinin isminin yer alması koşuluyla Trabzonspor'umuza birer milyon lira verecek 1000 Trabzonspor sevdalısı arıyoruz" dedi.