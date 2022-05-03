Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan 45 milyon Euro'luk operasyon!

Tarihi bir kaosun ortasında olan Galatasaray gözünü haziran ayına çevirmiş durumda... Sarı-Kırmızılı camia, Başkan Burak Elmas'ın seçimin yeni tarihi olarak 11 Haziran'ı düşündüklerini açıklamasının ardından geri sayıma geçerken, kulisler de şok bir iddia ile çalkalanıyor.
ÖNEMLİ NAKİT GİRİŞİ SAĞLANACAK
İddialara göre Elmas başkanlık koltuğundan kalkmadan önce gündeme bomba gibi düşecek bir hamle yapacak.
Burak Elmas'ın kişisel danışmanlığını yapan dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson'un satışı konusunda 3 kulüple kesin olarak anlaşmaya vardığı öne sürülüyor.