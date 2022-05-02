Ümraniyespor tarih yazdı! Süper Lig'de 1965/1966 sezonundan bu yana bir ilk: İstanbul'dan 7 takım 8 takım da olabilir

1965/66'DAN SONRA İLK KEZ

Gelecek sezon Süper Lig'de 19 takım mücadele edecek. Spor Toto 1. Lig'den bir İstanbul takımı daha gelmesi halinde bu sayı 8'e yükselecek ve Süper Lig'deki takımların neredeyse yarısı İstanbul'dan olmuş olacak.

Ümraniyespor, lig tarihinde Süper Lig'de boy gösterecek 74. takım olurken; 1965/66'dan bu yana ilk kez en üst ligde yedi İstanbul kulübü mücadele edecek.