Ümraniyespor tarih yazdı! Süper Lig'de 1965/1966 sezonundan bu yana bir ilk: İstanbul'dan 7 takım 8 takım da olabilir

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ankaragücü Samsunspor'la 0-0 berabere kalıp, Ümraniyespor da Balıkesirspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e yükselirken, Türk futbolunun en üst seviyesinde İstanbul takımlarının hakimiyeti de dikkat çekti.
Ankara'da oynanan maçta Yılport Samsunspor karşısında sahadan istediği puanla ayrılan MKE Ankaragücü, puanını 67 yaparak 1 yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'e adını yazdırdı.
Bir sezon önce veda ettiği Süper Lig'e yeniden yükselmenin sevincini yaşayan MKE Ankaragücü, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018'de adını Süper Lig'e yazdırmıştı.
ÜMRANİYESPOR İLKİ BAŞARDI
İstanbul'da oynanan müsabakada Balıkesirspor'u 4-1'lik farklı bir skorla mağlup eden Ümraniyespor ise Bandırmaspor'un puan kaybetmesinin ardından tarihinde ilk kez adını Süper Lig'e yazdırdı.
Aldığı 3 puanla puanını 66'ya çıkaran Ümraniyespor'un galibiyet gollerini 3. dakikada Yacine Bommou, 24 ve 47. dakikalarda Yusuf Emre Gültekin, 37' De Valle kaydetti.
1938 yılında kurulan İstanbul ekibi Ümraniyespor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma sevincini yaşadı.
İSTANBUL İSTİLASI
Ümraniyespor'un da çıkmasıyla, Süper Lig'de yer alan İstanbul Takımı sayısı 7'ye yükseldi.
3 büyükler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra; Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa da Ümraniyespor'un Süper Lig'de rakibi olacak İstanbul takımları oldu.