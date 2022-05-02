Özel Haber I Kartal Avrupa kupalarına katılabilecek mi? 21 yıl sonra aynı tehlike

Lig 5.'liği için ise müthiş bir yarış var… 5. basamakta yer alan Alanyaspor'un 55 puanı var. Takipçisi Beşiktaş 54 puanda… Karagümrük'ün 53, Adana Demirspor ve Antalyaspor'un ise 52 puanı var.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan 3 haftadaki zorlu fikstürü dikkat çekiyor… Kara Kartal, bu hafta Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacak. Sonrasında ise Göztepe ile deplasmanda mücadele edecek. Ligin son haftasında ise evinde ligin flaş ekibi Konyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş, 2012-2013 sezonunu 3. sırada bitirmiş, Avrupa bileti almıştı. Ancak UEFA'nın kararı sonrası Avrupa'ya gidememişti.