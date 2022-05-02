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    • Spor
    • 02.05.2022 15:04
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    • 02.05.2022 15:04
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    Özel Haber I Kartal Avrupa kupalarına katılabilecek mi? 21 yıl sonra aynı tehlike

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig’de sezona teknik direktör Sergen Yalçın ile başlayan Beşiktaş, sonrasında göreve Önder Karaveli’yi getirdi… Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor maçından beri de yeni hocası Valerien Ismael ile yoluna devam ediyor. Lider Trabzonspor’un 23 puan gerisinde yer alan Kara Kartal, 21 yıl sonra Avrupa kupalarına katılamama tehlikesiyle karşı karşıya…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Kartal’da 21 yıl sonra aynı tehlike

    Siyah-Beyazlılar, 2000-2001 sezonunu 4. sırada tamamlamış ve Avrupa vizesi alamamıştı. Beşiktaş o sezondan sonra düzenli olarak Avrupa'da yerini aldı.

    Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda mağlup ederek Avrupa yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Eğer Trabzonspor, bu sezon Türkiye Kupası'na müzesine taşırsa ligi 5. sırada bitirecek takım Avrupa vizesi alacak.

    Lig 5.'liği için ise müthiş bir yarış var… 5. basamakta yer alan Alanyaspor'un 55 puanı var. Takipçisi Beşiktaş 54 puanda… Karagümrük'ün 53, Adana Demirspor ve Antalyaspor'un ise 52 puanı var.

    Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan 3 haftadaki zorlu fikstürü dikkat çekiyor… Kara Kartal, bu hafta Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacak. Sonrasında ise Göztepe ile deplasmanda mücadele edecek. Ligin son haftasında ise evinde ligin flaş ekibi Konyaspor'u ağırlayacak.
    Beşiktaş, 2012-2013 sezonunu 3. sırada bitirmiş, Avrupa bileti almıştı. Ancak UEFA'nın kararı sonrası Avrupa'ya gidememişti.

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