2021-2022 Ahmet Çalık sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor 30 Mayıs'ta Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu resmen ilan etti.
Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin dört bir yanı adeta bayram yerine döndü.
TRABZONSPOR'A ÇAĞRI
Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de Trabzonspor'un şampiyonluğuna ilişkin konuştu.
Eren'siz geçen 9.bayramı A Haber ekranlarında anlatan Ayşe Bülbül, şampiyon Trabzonspor'a da dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
İşte anne Bülbül'ün o açıklamaları;
Eren'in olmadığı dokuzuncu bayram. Bana dokuz bin bayram gibi geliyor. Diğer evlatlarım geliyor ama Eren'im olmadığı için içimde büyük bir burukluk var. Eren'in kokusuna hasret kaldım. O aklıma gelince diyecek söz bulamıyorum.