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    • Spor
    • 02.05.2022 21:28
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    • 02.05.2022 21:28
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    Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'den şampiyon Trabzonspor'a çağrı: "Kupayı getirirlerse Eren de ben de mutlu olurum"

    Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, şampiyon Trabzonspor'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Eren'siz geçen 9. bayramı A Haber ekranlarında anlatan anne Bülbül, "Eren Trabzonspor'u çok seviyordu. Trabzonspor'umuz kupayı alınca benim evladıma getirmesini rica ediyorum. Benim evladım yattığı yerde onlarla gurur duyar. İnşallah kupayı getirirlerse Eren de ben de çok mutlu olurum" dedi.

    Eren Bülbül’ün annesinden Trabzonspor’a çağrı

    2021-2022 Ahmet Çalık sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor 30 Mayıs'ta Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu resmen ilan etti.

    Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin dört bir yanı adeta bayram yerine döndü.



    TRABZONSPOR'A ÇAĞRI
    Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de Trabzonspor'un şampiyonluğuna ilişkin konuştu.

    Eren'siz geçen 9.bayramı A Haber ekranlarında anlatan Ayşe Bülbül, şampiyon Trabzonspor'a da dikkat çeken bir çağrıda bulundu.



    İşte anne Bülbül'ün o açıklamaları;

    Eren'in olmadığı dokuzuncu bayram. Bana dokuz bin bayram gibi geliyor. Diğer evlatlarım geliyor ama Eren'im olmadığı için içimde büyük bir burukluk var. Eren'in kokusuna hasret kaldım. O aklıma gelince diyecek söz bulamıyorum.



        "EREN DE BEN DE ÇOK MUTLU OLURUZ"
        Eren Trabzonspor'u çok seviyordu. Trabzonspor'umuz kupayı alınca benim evladıma getirmesini rica ediyorum. Benim evladım yattığı yerde onlarla gurur duyar. İnşallah kupayı getirirlerse Eren de ben de çok mutlu olurum.
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