Fenerbahçe'de performansı her geçen gün artan Zajc için teklifler gelmeye başladı!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en parlak sezonunu geçirin Miha Zajc hem değerini katladı hem de kulüpleri peşine taktı. Sloven orta saha; Miguel Crespo, Attila Szalai, Kim Min Jae, Osayi'den sonra teklif alan bir diğer Fenerbahçeli isim oldu. Zajc'a İtalyan ekibi Bologna'nın 5.5 milyon Euro'luk teklifinin olduğu, Fransa ve İspanyol takımlarının da Sloven orta sahayı yakın takibe aldığı ifade ediliyor. Fenerbahçe, sezon başında Zajc için verilen 3 milyon Euro'yu geri çevirmiş Pereira'nin isteğiyle takımla kalması sağlanmıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet serisinde ilk 11'in değişmez ismi olan Zajc bu sezon 9 kez fileleri sarsmayı başardı. Zajc, bu sezon forma giydiği 30 lig maçının 23'ünde ilk 11'inde oynadı. Sloven orta saha, Miguel Crespo ile birlikte İsmail Kartal'ın orta sahadaki değişmez ikilisi olmayı başardı.