1.Lig’de mutlu sona Ankaragücü ve Ümraniyespor ererek Süper Lig biletini kaptı

Spor Toto 1.Lig'den Süper Lig'e direkt olarak vize alan iki takım Ankaragücü ve Ümraniyespor oldu… Dün oynanan maçlar neticesinde sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü puanını 67'ye çıkardı ve 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig bileti almayı başardı. Balıkesirspor'u 4-1 yenen Ümraniyespor da 66 puanla bitime 3 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ikinci takım oldu. İstanbul ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme şansı yakaladı.
FENER'İ ORTA SAHA TAŞIYOR
F.Bahçe'nin yükselişi orta saha kaynaklı çıktı. Mert Hakan 7 asist yaparken, Zajc 9 gol 2 asistle oynuyor. Arda Güler 3 gol, 3 asist yaparken, Pelkas'ın 4 golü var. İrfan Can 3 gol 6 asist, Crespo 1 gol 2 asist, Sosa 2 asist, Gustavo 1 gol üretti. Mesut Özil ise 8 gol 2 asist üretti. Ligdeki 67 golünün 53'ü orta sahanın katkıları ile geldi.
RİZE'DEN GOL BOMBARDIMANI
Ligde kalması mucizelere bağlı olan Rize, küme düşen rakibi Göztepe'yi farklı mağlup etti. Süper Lig'in 35. haftasında kümede kalması mucizelere bağlı olan Çaykur Rizespor, ligden düşmesi kesinleşen rakibi Göztepe'yi deplasmanda 7-1 mağlup etti. Maçta Çaykur Rize'ye galibiyeti getiren golleri Kahraman (kendi kalesine) Papiss Cisse, Gedson Fernandes (2), Yusuf Sarı, Pohjanpalo ve Ronaldo Mendes kaydetti. Göztepe'nin maçtaki tek golü ise Baku'dan geldi. Rize bu sonuçla ligde kalma umutlarını son 3 maça taşımayı bildi.
ALANYASPOR HASRETİ BİTİRDİ
Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Alanya'spor'un gollerini Candeias ve Oğuz kaydetti. Malatya'nın maçtaki tek sayısı ise Dicko'dan geldi.
FENERBAHÇE SAFİPORT SERİDE 1-0 ÖNDE
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 yenen Fenerbahçe Safiport, seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Mc Bride 22, 9, Iagupova 14 sayıyla oynadılar. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale adını yazdıracağı serinin 2. maçı 3 Mayıs Salı günü yine Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
EFES DEPLASMANDA GAZİANTEP'E MAĞLUP OLDU
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes'i 78-69 yendi. Efes, karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etti. Gaziantep'te Kaba attığı 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Günün diğer maçında Bahçeşehir Koleji, Yalova'yı 84-77 yendi.
DENİZ ÖZCÜ İSPANYA'DA 4'ÜNCÜ SIRADA YERD ALDI
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla 4,4 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde yarıştı. Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayağında İspanya Grand Prix'inde, 4. oldu. Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sonraki yarış 15 Mayıs'ta Fransa'da koşulacak.