1.Lig’de mutlu sona Ankaragücü ve Ümraniyespor ererek Süper Lig biletini kaptı





RİZE'DEN GOL BOMBARDIMANI

Ligde kalması mucizelere bağlı olan Rize, küme düşen rakibi Göztepe'yi farklı mağlup etti. Süper Lig'in 35. haftasında kümede kalması mucizelere bağlı olan Çaykur Rizespor, ligden düşmesi kesinleşen rakibi Göztepe'yi deplasmanda 7-1 mağlup etti. Maçta Çaykur Rize'ye galibiyeti getiren golleri Kahraman (kendi kalesine) Papiss Cisse, Gedson Fernandes (2), Yusuf Sarı, Pohjanpalo ve Ronaldo Mendes kaydetti. Göztepe'nin maçtaki tek golü ise Baku'dan geldi. Rize bu sonuçla ligde kalma umutlarını son 3 maça taşımayı bildi.



ALANYASPOR HASRETİ BİTİRDİ

Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Alanya'spor'un gollerini Candeias ve Oğuz kaydetti. Malatya'nın maçtaki tek sayısı ise Dicko'dan geldi.



FENERBAHÇE SAFİPORT SERİDE 1-0 ÖNDE

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 yenen Fenerbahçe Safiport, seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Mc Bride 22, 9, Iagupova 14 sayıyla oynadılar. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale adını yazdıracağı serinin 2. maçı 3 Mayıs Salı günü yine Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.



EFES DEPLASMANDA GAZİANTEP'E MAĞLUP OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes'i 78-69 yendi. Efes, karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etti. Gaziantep'te Kaba attığı 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Günün diğer maçında Bahçeşehir Koleji, Yalova'yı 84-77 yendi.



DENİZ ÖZCÜ İSPANYA'DA 4'ÜNCÜ SIRADA YERD ALDI

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla 4,4 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde yarıştı. Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayağında İspanya Grand Prix'inde, 4. oldu. Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sonraki yarış 15 Mayıs'ta Fransa'da koşulacak.

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