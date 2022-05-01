Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Ilaix Moriba için harekete geçti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgileniyor. Fenerbahçe Moriba'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 19 yaşındaki Gineli merkez orta saha bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 10 maçtı çıktı. Moriba, Barcelona'dan yetişti. Merkez orta sahada görev yapan ve ve 1.85 boyunda olan Moriba'nin piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.
DERBİ İÇİN ERKEN START
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Gaziantep ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğerleri ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas, dar alanda çift kale maçla bitirdi. Pelkas, Szalai ve Crespo'nun tedavilerine devam edildi.
RIDVAN İÇİN KIRAN KIRANA
Teklifini 5 milyon Euro'ya yükselten Torino, bir sonraki satışatn pay oranını da %10'dan %20'ye yükseltti. Beşiktaş yönetimi teklifi yeterli görmedi.
İtalyan Kulübü Torino Rıdvan için teklifini 5 milyon Euro'ya çıkartırken son gelen bilgilere göre bir sonraki satıştan pay oranını da %10'dan %20'ye yükseltti. Ancak bu rakamı Beşiktaş yönetiminde tatminkar bulunmadığı öğrenildi. Yerli oyuncuların değerinin arttığı bu dönemde yönetim Rıdvan'dan en az 7.5 milyon Euro gibi bir rakam beklentisi olan Beşiktaş yönetimi, bu isteğini İtalyan kulübüne iletti. Son gelen bilgilere göre Torino'nun teklifini revize ederek Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalacağı ve rakamı 6 milyon Euro seviyesine çekebileceği bildirildi.