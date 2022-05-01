Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Ilaix Moriba için harekete geçti





LİVERPOOL BİR ATTI ÜÇ ALDI

İngiltere Premier Lig'de 35. haftanın açılış maçında Liverpool, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti. Liverpool, Keita'nın 19. dakikada kaydettiği golle sahadan galip ayrıldı.



DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Pjanic, Montero, Atiba, Rıdvan ,Teixeira, Rosier, Can, Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün 16.00'da Aytemiz Alanyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatya'yı konuk edecek. Maçta Turgut Doman düdük çalacak. 20.30'da ise Göztepe, Çaykur Rize'yi ağırlayacak. Bu maçı ise Volkan Bayarslan yönetecek.



Ankaragücü 1 puan alırsa Süper Lig'de

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında bugün Yılport Samsunspor karşısında 1 puan alması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan Süper Lig'e yükselecek. Kritik karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. 63 puanlı Ümraniyespor ise aynı saatte evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak. Tüm maçlar saat 16.00'da start alacak.



Galatasaray derbide Trabzonspor'u yıktı

Kadınlar Futbol Ligi'nde Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 yendi. Yeşilova Kemal Aktaş Sahası'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Sarı-Kırmızılılar, 6. dakikada Elana Santos'un golüyle öne geçti. Cimbom'un yıldızı 27'de bir kez daha sahne aldı. Maçı 2-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla puanını 28'e yükseltti.



İspanya'da şampiyon Real Madrid oldu!

LA Liga'nın 34. haftasında sahasında Espanyol'u 4-0 yenen Real Madrid, bitimine 4 hafta kala tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti. Eflatun-Beyazlıların gollerini Rodrygo (Dk. 33 ve Dk. 43), Marco Asensio (Dk. 55) ve Benzema (Dk. 81) attı. Carlo Ancelotti Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.



ALTAY'DAN UMUTLANDIRAN GALİBİYET!

Küme düşme hattında yer alan Altay deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendi. Küme hattında yer alan Altay 33 puana ulaştı. 3 hafta kala 42 puandaki G.Antep ile puan farkını 9'a indirdi.



KONYA'YA GÜMRÜK DARBESİ

Süper Lig'de ikinciliği kovalayan Konyaspor evinde Karagümrük'e 2-1 yenildi. Ev sahibi ekip 23. dakikada Zymer Bytyqi'nin golüyle öne geçti. Karagümrük Samed ve Karamoh ile sevindi.



BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA'YI AVLADI

Başakşehir nefesleri kesen maçta Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi. Başakşehir'in sayılarını Gulbrandsen, Trezeguet ve Deniz Türüç (pen.) attı. Paşa'nın sayıları Fall ve Muleka'dan geldi.