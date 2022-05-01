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    Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Ilaix Moriba için harekete geçti

    Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bonservisi Leipzig’de bulunan Ilaix Moriba için harekete geçti. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener’in gözü Moriba’da

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgileniyor. Fenerbahçe Moriba'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 19 yaşındaki Gineli merkez orta saha bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 10 maçtı çıktı. Moriba, Barcelona'dan yetişti. Merkez orta sahada görev yapan ve ve 1.85 boyunda olan Moriba'nin piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.



    DERBİ İÇİN ERKEN START
    Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Gaziantep ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğerleri ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas, dar alanda çift kale maçla bitirdi. Pelkas, Szalai ve Crespo'nun tedavilerine devam edildi.



    RIDVAN İÇİN KIRAN KIRANA
    Teklifini 5 milyon Euro'ya yükselten Torino, bir sonraki satışatn pay oranını da %10'dan %20'ye yükseltti. Beşiktaş yönetimi teklifi yeterli görmedi.
    İtalyan Kulübü Torino Rıdvan için teklifini 5 milyon Euro'ya çıkartırken son gelen bilgilere göre bir sonraki satıştan pay oranını da %10'dan %20'ye yükseltti. Ancak bu rakamı Beşiktaş yönetiminde tatminkar bulunmadığı öğrenildi. Yerli oyuncuların değerinin arttığı bu dönemde yönetim Rıdvan'dan en az 7.5 milyon Euro gibi bir rakam beklentisi olan Beşiktaş yönetimi, bu isteğini İtalyan kulübüne iletti. Son gelen bilgilere göre Torino'nun teklifini revize ederek Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalacağı ve rakamı 6 milyon Euro seviyesine çekebileceği bildirildi.



        VİDA'DAN KÖTÜ HABER
        Önceki gün idmanda sakatlanan Vida'nın uyluk iç tendonunda ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Hırvat stoper Kayseri maçının kadrosundan çıkartıldı. Vida'nın derbiye yetişmesi de şüpheli.



        ARTIK BAŞKAN DEĞİLDİR
        G.Saray Başkan Adayı Metin Öztürk, "Müstafi başkan, bugün saat 10.00 itibarıyla kulübümüzü rehin almıştır. Bugün biz saat 10.00'da buraya gelip, oyumuzu kullanıp, kulübümüzün 39'uncu başkanını seçecektik. Elmas artık başkanımız değildir" dedi.



        HAMAMCIOĞLU: UTANÇ VERİCİ MANZARAYI UNUTTURMAYALIM
        G.Saray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Burak Elmas bir illüzyonist gibi davranıyor. Bu utanç verici manzarayı unutmayalım, unutturmayalım. Bu nasıl bir hürriyet?" diye konuştu.



            ASLAN YİĞİDO'YA KARŞI!
            Galatasaray bugün evinde Sivasspor'u ağırlayacak... Saat 20.30'da başlayacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Marcao ile sakatlıkları bulunan kaleci Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui maçta forma giyemeyecek. Aslan, Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.



            LİVERPOOL BİR ATTI ÜÇ ALDI
            İngiltere Premier Lig'de 35. haftanın açılış maçında Liverpool, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti. Liverpool, Keita'nın 19. dakikada kaydettiği golle sahadan galip ayrıldı.

            DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
            Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Pjanic, Montero, Atiba, Rıdvan ,Teixeira, Rosier, Can, Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

            SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR
            Süper Lig'de bugün 16.00'da Aytemiz Alanyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatya'yı konuk edecek. Maçta Turgut Doman düdük çalacak. 20.30'da ise Göztepe, Çaykur Rize'yi ağırlayacak. Bu maçı ise Volkan Bayarslan yönetecek.

            Ankaragücü 1 puan alırsa Süper Lig'de
            MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında bugün Yılport Samsunspor karşısında 1 puan alması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan Süper Lig'e yükselecek. Kritik karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. 63 puanlı Ümraniyespor ise aynı saatte evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak. Tüm maçlar saat 16.00'da start alacak.

            Galatasaray derbide Trabzonspor'u yıktı
            Kadınlar Futbol Ligi'nde Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 yendi. Yeşilova Kemal Aktaş Sahası'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Sarı-Kırmızılılar, 6. dakikada Elana Santos'un golüyle öne geçti. Cimbom'un yıldızı 27'de bir kez daha sahne aldı. Maçı 2-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla puanını 28'e yükseltti.

            İspanya'da şampiyon Real Madrid oldu!
            LA Liga'nın 34. haftasında sahasında Espanyol'u 4-0 yenen Real Madrid, bitimine 4 hafta kala tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti. Eflatun-Beyazlıların gollerini Rodrygo (Dk. 33 ve Dk. 43), Marco Asensio (Dk. 55) ve Benzema (Dk. 81) attı. Carlo Ancelotti Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

            ALTAY'DAN UMUTLANDIRAN GALİBİYET!
            Küme düşme hattında yer alan Altay deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendi. Küme hattında yer alan Altay 33 puana ulaştı. 3 hafta kala 42 puandaki G.Antep ile puan farkını 9'a indirdi.

            KONYA'YA GÜMRÜK DARBESİ
            Süper Lig'de ikinciliği kovalayan Konyaspor evinde Karagümrük'e 2-1 yenildi. Ev sahibi ekip 23. dakikada Zymer Bytyqi'nin golüyle öne geçti. Karagümrük Samed ve Karamoh ile sevindi.

            BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA'YI AVLADI
            Başakşehir nefesleri kesen maçta Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi. Başakşehir'in sayılarını Gulbrandsen, Trezeguet ve Deniz Türüç (pen.) attı. Paşa'nın sayıları Fall ve Muleka'dan geldi.
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            Lider Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti!
            Haberler Spor Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Ilaix Moriba için harekete geçti
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