Bordo-Mavililer şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşku ile kutlandı

Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı... Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer bulamayan taraftarlar Trabzon'da iki noktada buluştu. Atatürk Meydanı ve Millet Bahçesi'nde toplanan on binlerce Bordo-Mavili taraftarlar Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte adeta kendinden geçti. Trabzonspor'un şampiyonluğu yurdun heryerinde kutlandı... Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde de Trabzonspor şampiyonluk sevinci görülmeye değerdi.
ADETA KARNAVAL YERİ GİBİYDİ
Trabzonspor taraftarı Antalyaspor maçını Atatürk Meydanı ve Millet Bahçesi'nde büyük bir coşkuyla izledi.