Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bordo-Mavililer şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşku ile kutlandı

    Bordo-Mavililer, Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Trabzon’da büyük coşku yaşadı. Atatürk Meydanı ve Millet Bahçesi’ndeki onibnlerce taraftar adeta kendinden geçti. Türkiye sabaha kadar şampiyonluğu kutladı...

    Bize her yer Trabzon

    Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı... Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer bulamayan taraftarlar Trabzon'da iki noktada buluştu. Atatürk Meydanı ve Millet Bahçesi'nde toplanan on binlerce Bordo-Mavili taraftarlar Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte adeta kendinden geçti. Trabzonspor'un şampiyonluğu yurdun heryerinde kutlandı... Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde de Trabzonspor şampiyonluk sevinci görülmeye değerdi.



    ADETA KARNAVAL YERİ GİBİYDİ
    Trabzonspor taraftarı Antalyaspor maçını Atatürk Meydanı ve Millet Bahçesi'nde büyük bir coşkuyla izledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Lider Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti!
    Haberler Spor Bordo-Mavililer şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşku ile kutlandı
        SON DAKİKA