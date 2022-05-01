Antalya ile berabere kalan Trabzonspor bitime 3 hafta mutlu sona ulaştı!

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor... Bordo- Mavililer evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 38 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Trabzon maça çok hızlı başladı. Henüz 3. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kale önüne çevirdiği topu Cornelius tamamladı: 1-0.
VİSCA YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
Fırtına ikinci yarıya da hızlı başladı. 49'da Visca yüzde 100'lük golü kaçırdı. 52'de Ndao eşitlik golünü attı: 1-1. 56'da Siopis Ndao'yu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
UĞURCAN PENALTIYI KURTARDI
Fredy'nin penaltısını Uğurcan Çakır kurtardı. Trabzonspor 62'de tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında Dorukhan şık bir vuruşla skoru 2-1'e taşıdı.
TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ
80'de Wright eşitlik golünü attı: 2-2. Maçın bitimine 1 dakika kala sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun 5 dakika durdu. Antalya ile berabere kalan Fırtına şampiyon oldu.