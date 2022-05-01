Antalya ile berabere kalan Trabzonspor bitime 3 hafta mutlu sona ulaştı!

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor... Bordo- Mavililer evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 38 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Trabzon maça çok hızlı başladı. Henüz 3. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kale önüne çevirdiği topu Cornelius tamamladı: 1-0.