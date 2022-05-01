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    Antalya ile berabere kalan Trabzonspor bitime 3 hafta mutlu sona ulaştı!

    Fırtına, Cornelius ve Dorukhan’ın golleriyle iki kez öne geçtiği maçta 1 puanı kaptı. Zaferini haykırdı... Trabzonspor’un şampiyonluğu sonrası Türkiye Bordo-Mavi’ye boyandı.

    Şampiyon Trabzonspor

    Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor... Bordo- Mavililer evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 38 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Trabzon maça çok hızlı başladı. Henüz 3. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kale önüne çevirdiği topu Cornelius tamamladı: 1-0.



    VİSCA YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
    Fırtına ikinci yarıya da hızlı başladı. 49'da Visca yüzde 100'lük golü kaçırdı. 52'de Ndao eşitlik golünü attı: 1-1. 56'da Siopis Ndao'yu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.



    UĞURCAN PENALTIYI KURTARDI
    Fredy'nin penaltısını Uğurcan Çakır kurtardı. Trabzonspor 62'de tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında Dorukhan şık bir vuruşla skoru 2-1'e taşıdı.


    TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ
    80'de Wright eşitlik golünü attı: 2-2. Maçın bitimine 1 dakika kala sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun 5 dakika durdu. Antalya ile berabere kalan Fırtına şampiyon oldu.

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    Haberler Spor Antalya ile berabere kalan Trabzonspor bitime 3 hafta mutlu sona ulaştı!
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