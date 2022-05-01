Abdullah Avcı minimum bütçeyle Trabzon'un şampiyonluk hasretini bitirdi

Dün gece Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 2021/2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da bu büyük zaferin en büyük mimarı hiç kuşkusuz teknik direktör Abdullah Avcı'ydı. Avcı mütevazı bütçeyle takımını şampiyonluğa taşıdı. 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı döneminde ilk tranfserler devre arasında yapıldı. Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için toplam 5.5 milyon Euro ödendi. Bu sezonun başında ise Cornelius'a 5.1, Visca için 4.3, Siopis için ise 1 milyon Euro ödendi. Dorukhan, Denswil, Hamsik, Gervinho, Kouassi ve Poach için bonservis ücreti ödenmedi.
AVCI: ZATEN SÖYLEMİŞTİM
Bordo-Mavilililer Avcı döneminde 1.5 yılda sadece 15.9 milyon Euro bonsarvis öderken Galatasaray sadece bu yıl 25.95, Fenerbahçe ise 16.85 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Buna rağmen Fırtına ligde ipi göğüsledi. Şampiponluğin ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Çok karışık duygular içindeyim. Ne yaşadğımızı bilmiyorum. Lig başladığında 'Trabzon şampiyonluğa oynar' dendi. Ben ise 'Hayır Trabzonspor şampiyon olacak' dedim" ifadelerini kullandı.
1.5 YILDA SADECE 5 KEZ YENİLDİ...
10 Kasım 2020'de takımın başına geldiğinde Trabzon'un ligde 8 maçta 4 mağlubiyeti vardı. Kalan 32 haftada sadece 3 yenilgi alan Avcı, dün gece takımı şampiyonluğu ilan ederken mağlubiyet sayısı sadece 2'ydi. Trabzonspor'a oynattığı kompakt ve cesur futbolla ligi domine eden Abdullah Avcı da kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşamış oldu.