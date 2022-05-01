Abdullah Avcı minimum bütçeyle Trabzon'un şampiyonluk hasretini bitirdi

Dün gece Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 2021/2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da bu büyük zaferin en büyük mimarı hiç kuşkusuz teknik direktör Abdullah Avcı'ydı. Avcı mütevazı bütçeyle takımını şampiyonluğa taşıdı. 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı döneminde ilk tranfserler devre arasında yapıldı. Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için toplam 5.5 milyon Euro ödendi. Bu sezonun başında ise Cornelius'a 5.1, Visca için 4.3, Siopis için ise 1 milyon Euro ödendi. Dorukhan, Denswil, Hamsik, Gervinho, Kouassi ve Poach için bonservis ücreti ödenmedi.