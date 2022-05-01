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    Abdullah Avcı minimum bütçeyle Trabzon'un şampiyonluk hasretini bitirdi

    10 Kasım 2020'de Trabzon'un hocası olan Abdullah Avcı döneminde 1.5 yılda transfere 15.9 milyon Euro harcandı. Mütevazı bütçeyle Türk futbol tarihinin en erken 2. şampiyonluğununu yaşatan teknik patron Abdullan Avcı tarihe geçti.

    Avcılık belgesi

    Dün gece Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 2021/2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da bu büyük zaferin en büyük mimarı hiç kuşkusuz teknik direktör Abdullah Avcı'ydı. Avcı mütevazı bütçeyle takımını şampiyonluğa taşıdı. 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı döneminde ilk tranfserler devre arasında yapıldı. Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için toplam 5.5 milyon Euro ödendi. Bu sezonun başında ise Cornelius'a 5.1, Visca için 4.3, Siopis için ise 1 milyon Euro ödendi. Dorukhan, Denswil, Hamsik, Gervinho, Kouassi ve Poach için bonservis ücreti ödenmedi.



    AVCI: ZATEN SÖYLEMİŞTİM
    Bordo-Mavilililer Avcı döneminde 1.5 yılda sadece 15.9 milyon Euro bonsarvis öderken Galatasaray sadece bu yıl 25.95, Fenerbahçe ise 16.85 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Buna rağmen Fırtına ligde ipi göğüsledi. Şampiponluğin ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Çok karışık duygular içindeyim. Ne yaşadğımızı bilmiyorum. Lig başladığında 'Trabzon şampiyonluğa oynar' dendi. Ben ise 'Hayır Trabzonspor şampiyon olacak' dedim" ifadelerini kullandı.



    1.5 YILDA SADECE 5 KEZ YENİLDİ...
    10 Kasım 2020'de takımın başına geldiğinde Trabzon'un ligde 8 maçta 4 mağlubiyeti vardı. Kalan 32 haftada sadece 3 yenilgi alan Avcı, dün gece takımı şampiyonluğu ilan ederken mağlubiyet sayısı sadece 2'ydi. Trabzonspor'a oynattığı kompakt ve cesur futbolla ligi domine eden Abdullah Avcı da kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşamış oldu.



        ÖMÜR: DOKUNMADAN AĞLAMAYA BAŞLADIM
        Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası duygusal anlar yaşandı. Dün 2 asiste imza atan Abdülkadir Ömür, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Abdülkadir Ömür, "Maç başlamadan önce çok duygusal anlar yaşadım. Soyunma odasında Uğurcan'ın yanına gittim hiç benimle konuşmadı. Sonra Dorukhan'ın yanına gittim. 'Şampiyon olursak bana sakın dokunma yoksa ağlarım' dedim. Maç bitti, Dorukhan'ın dokunmasına gerek kalmadan ağlamaya başladım." dedi.



        YAPTIĞIMIZI YAPSINLAR
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk sonrası planlamaya dikkat çekti. "Rakipler de yaptığımızı yapsın" dedi.

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        Lider Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti!
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