3 kez şampiyonluğun kıyısından dönen Abdullah Avcı sonunda zafere ulaştı

KARİYERİNDE BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Alanyaspor maçına kadar Trabzonspor'un başında tüm kulvarlarda 75 maça çıkan deneyimli teknik adam, bu karşılaşmalarda 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Başarılı bir grafik ortaya koyarak Trabzonspor ile 2021-22 sezonunu 35. haftada şampiyon tamamlamayı garantileyen Avcı, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşarken bordo mavililerle de ikinci kupasını kazandı.