3 kez şampiyonluğun kıyısından dönen Abdullah Avcı sonunda zafere ulaştı

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan istediği puanla ayrılarak tarihindeki 7. şampiyonluğa ulaşırken Teknik Direktör Abdullah Avcı ise kariyerinin ilk Süper Lig zaferini yaşadı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu bordo mavililerle tattı.
Ligde daha önce Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, turuncu lacivertlilerle bu başarıya çok yaklaşmış ancak mutlu sona ulaşamamıştı.
Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, 2006-2007 sezonunda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardı.
58 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Süper Lig'in 8. haftasındaki Alanyaspor müsabakasının ardından göreve geldiği Trabzonspor'da, 1 Süper Kupa sevinci yaşarken Süper Lig şampiyonluğu ile başarısını taçlandırdı.
İLK KUPA SEVİNCİ GENÇ MİLLİLERLE
2004-05 sezonunda Galatasaray PAF Takımı'nı 1 yıl çalıştıran Avcı, aynı dönemde 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın hocalığını yaparken İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'yı 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi.