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    • Spor
    • 30.04.2022 20:03
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    • 30.04.2022 20:05
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    Şampiyonluk heyecanı dorukta! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Burada muhteşem bir atmosfer var"

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bir tarafımız bu işin bittiğini, bir tarafımız anons edilmesini bekliyor. Sezonun bütününde skor, istatistik, oyun ve taraftar olarak saygı duyulacak bir takım olduk. Bugün burada muhteşem bir atmosfer var" ifadelerini kullandı.

    Burada muhteşem bir atmosfer var

    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

    İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

    Bir tarafımız bu işin bittiğini, bir tarafımız anons edilmesini bekliyor. Sezonun bütününde skor, istatistik, oyun ve taraftar olarak saygı duyulacak bir takım olduk. Bugün burada muhteşem bir atmosfer var.



    Tüm Trabzonspor sevdalılarına maç sonunda mutluluğu hediye edeceğiz. Maça da şampiyonluğa da hazırlandık. İyi bir takım karşı oynayacağız.



    Bugün biz bunu sonuçlandırmak istiyoruz, hafta içi çok iyi hazırlandık, umarım karşılığını da alırız.
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    Trabzon’da büyük coşku!
    Haberler Spor Şampiyonluk heyecanı dorukta! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Burada muhteşem bir atmosfer var"
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