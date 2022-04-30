Şampiyonluk heyecanı dorukta! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Burada muhteşem bir atmosfer var"

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;
Bir tarafımız bu işin bittiğini, bir tarafımız anons edilmesini bekliyor. Sezonun bütününde skor, istatistik, oyun ve taraftar olarak saygı duyulacak bir takım olduk. Bugün burada muhteşem bir atmosfer var.
Tüm Trabzonspor sevdalılarına maç sonunda mutluluğu hediye edeceğiz. Maça da şampiyonluğa da hazırlandık. İyi bir takım karşı oynayacağız.