Şampiyonluk heyecanı dorukta! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Burada muhteşem bir atmosfer var"

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.



İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;



Bir tarafımız bu işin bittiğini, bir tarafımız anons edilmesini bekliyor. Sezonun bütününde skor, istatistik, oyun ve taraftar olarak saygı duyulacak bir takım olduk. Bugün burada muhteşem bir atmosfer var.