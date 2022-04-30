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    Teknik Direktörü Domenec Torrent'in Babel ve Pulgar'ın takımda kalması yönünde rapor yazdığı ortaya çıktı

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’in Babel ile Pulgar’ın takımda kalması yönünde rapor yazdığı bildirildi. İşte sizler için derlediğimiz 30 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Babel ve Pulgar takımda kalsın

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in takım ile ilgili bir rapor hazırladığı iddia edildi. Raporda Ryan Babel ile Pulgar'ın takımda 1yıl daha kalmasını istediği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'in Championship takımlarından biri ile anlaştığı iddia ediliyordu.



    ASLAN SİVAS'A BİLENİYOR
    Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.i sona erecek olan Ryan Babel'in Championship takımlarından biri ile anlaştığı iddia ediliyordu.



    TORİNO'DAN RIDVAN'A 5 MİLYON EURO
    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz için hareketli saatler yaşanıyor. Torino, Rıdvan Yılmaz için 4 milyon Euro +1 milyon Euro da başarı bonusu olmak üzere toplam 5 milyon Euro'luk resmi teklifini Beşiktaş'a iletti. Beşiktaş ve Rıdvan Yılmaz teklifi düşünmek için süre istedi.



        GİRESUN DEMİR'İ YIKTI SÜPER LİG'DE KALDI!
        Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Giresunspor evinde Adana Demirspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti... Çotanaklar'a galibiyeti getiren golleri Umut Nayir ve Sergio kaydetti. Karadeniz ekibi bu skorla ligde kalmayı garantiledi... Bu sonucun ardından Altay ve Çaykur Rizespor'un ligde kalma umutları mucizelere kaldı. İki takımın da kalan maçlarında puan kaybetmemesi gerekiyor. Y.Malatya ve Göztepe lige veda etmişti.

        SÜPER LİG'DE 35.HAFTA HEYECANI
        Süper Lig'de 35.hafta heyecanı bugün oynanacak üç maçla sürecek. Saat 16.00'da Konya-Karagümrük ve Kasımpaşa-Başakşehir, saat 20.30'da ise Hatay-Altay karşılaşmaları oynanacak.

        22-23 SEZONU 5 AĞUSTOS'TA
        Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon 5 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

        PHOENİX SUNS YARI FİNALDE
        NBA play-off ilk turu 6. Maçında Phoenix, New Orleans'ı 115- 109 mağlup ederek seriyi 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Suns'ta Chris Paul 33 sayı, 8 asistle oynadı.

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        Kılıçdaroğlu’ndan kaçak elektrik şovu
        Haberler Spor Teknik Direktörü Domenec Torrent'in Babel ve Pulgar'ın takımda kalması yönünde rapor yazdığı ortaya çıktı
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