Teknik Direktörü Domenec Torrent'in Babel ve Pulgar'ın takımda kalması yönünde rapor yazdığı ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in takım ile ilgili bir rapor hazırladığı iddia edildi. Raporda Ryan Babel ile Pulgar'ın takımda 1yıl daha kalmasını istediği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'in Championship takımlarından biri ile anlaştığı iddia ediliyordu.
ASLAN SİVAS'A BİLENİYOR
Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.i sona erecek olan Ryan Babel'in Championship takımlarından biri ile anlaştığı iddia ediliyordu.
TORİNO'DAN RIDVAN'A 5 MİLYON EURO
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz için hareketli saatler yaşanıyor. Torino, Rıdvan Yılmaz için 4 milyon Euro +1 milyon Euro da başarı bonusu olmak üzere toplam 5 milyon Euro'luk resmi teklifini Beşiktaş'a iletti. Beşiktaş ve Rıdvan Yılmaz teklifi düşünmek için süre istedi.