Teknik Direktörü Domenec Torrent'in Babel ve Pulgar'ın takımda kalması yönünde rapor yazdığı ortaya çıktı





GİRESUN DEMİR'İ YIKTI SÜPER LİG'DE KALDI!

Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Giresunspor evinde Adana Demirspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti... Çotanaklar'a galibiyeti getiren golleri Umut Nayir ve Sergio kaydetti. Karadeniz ekibi bu skorla ligde kalmayı garantiledi... Bu sonucun ardından Altay ve Çaykur Rizespor'un ligde kalma umutları mucizelere kaldı. İki takımın da kalan maçlarında puan kaybetmemesi gerekiyor. Y.Malatya ve Göztepe lige veda etmişti.



SÜPER LİG'DE 35.HAFTA HEYECANI

Süper Lig'de 35.hafta heyecanı bugün oynanacak üç maçla sürecek. Saat 16.00'da Konya-Karagümrük ve Kasımpaşa-Başakşehir, saat 20.30'da ise Hatay-Altay karşılaşmaları oynanacak.



22-23 SEZONU 5 AĞUSTOS'TA

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon 5 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig, 28 Mayıs 2023'te sona erecek. 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.



PHOENİX SUNS YARI FİNALDE

NBA play-off ilk turu 6. Maçında Phoenix, New Orleans'ı 115- 109 mağlup ederek seriyi 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Suns'ta Chris Paul 33 sayı, 8 asistle oynadı.

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