Sörloth adım adım Kartal'a Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve teknik patron İsmael'den heyecan yaratan açıklamalar

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerien Ismael, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen iftarda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kazancı ve Ismael, önemli ifadelere yer verdi. Takımın transfer sürecine de değinen Kazancı, Alexander Sörloth transferiyle ilgili konuştu. Kazancı, Sörloth transferine ihtimal verilmediği yorumu üzerine "Belli olmaz. Çok imkansız değil. Kolay transfer olabilir, niye olmasın?" şeklinde konuştu. Teknik direktör Valerien İsmael ise "Daha önce Süper Lig tecrübesi var. Güçlü, genç, başarılı, iyi bir santrfor. Burada yaptıkları ortada. Transfer gerçekleşir ise yeniden büyük çıkış yapıp katkı verecek kapasiteye fazlası ile sahip oyuncu" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, takımın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için farklı kulüplerden teklifler olduğunu, Ersin Destanoğlu için bir teklifin gelmediğini de sözlerine ekledi.
- Spor
- 30.04.2022 Gazete