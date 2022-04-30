Sarı-Lacivertliler evinde Gaziantep'i de yıkarak üst üste 7. galibiyetini aldı

Fener'i tutabilene aşkolsun... Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Gaziantep'i 3-2 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Kanarya maça fırtına gibi başladı. Henüz 5. dakikada Nazım Sangare'nin kendi yarı sahasından harika pasında savunma arkasına sarkan Diego Rossi, topu ceza sahası içi sağ çaprazına kadar taşıdıktan sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
SERDAR DURSUN PENALTIYI KAÇIRDI
23. dakikada Zajc ile yaptığı verkaç ile ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda top üstten auta gitti. 35. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top yan ağlara takıldı. 53. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak Serdar Dursun'ın penaltısı üst direğe çarpıp auta gitti.
SAGAL, ANTEP'İ UMUTLANDIRDI AMA...
9 dakika sonra Serdar Dursun bu kez kale ağzından golünü attı ve fark ikiye çıktı: 2-0. 64. dakikada Sagal sahneye çıkarak Gaziantep'i umutlandırdı: 2-1. 82. dakikada Miha Zajc harika bir gole imza atarak skoru 3-1'e taşıdı. 90+7'de Gaziantep penaltı kazandı. Ancak Maxim'in golü kazananı değiştirmedi: 3-2.