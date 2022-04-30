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    Sarı-Lacivertliler evinde Gaziantep'i de yıkarak üst üste 7. galibiyetini aldı

    Rossi ile öne geçen Fener, Serdar Dursun ile skoru 2-0 yaptı... Sagal’ın golünü Zajc yanıtladı. Uzatma dakikalarında Maxim’in penaltısı Antep’e yeterli olmadı.

    Fener’in 7. harikası

    Fener'i tutabilene aşkolsun... Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Gaziantep'i 3-2 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Kanarya maça fırtına gibi başladı. Henüz 5. dakikada Nazım Sangare'nin kendi yarı sahasından harika pasında savunma arkasına sarkan Diego Rossi, topu ceza sahası içi sağ çaprazına kadar taşıdıktan sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.



    SERDAR DURSUN PENALTIYI KAÇIRDI
    23. dakikada Zajc ile yaptığı verkaç ile ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda top üstten auta gitti. 35. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top yan ağlara takıldı. 53. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak Serdar Dursun'ın penaltısı üst direğe çarpıp auta gitti.



    SAGAL, ANTEP'İ UMUTLANDIRDI AMA...
    9 dakika sonra Serdar Dursun bu kez kale ağzından golünü attı ve fark ikiye çıktı: 2-0. 64. dakikada Sagal sahneye çıkarak Gaziantep'i umutlandırdı: 2-1. 82. dakikada Miha Zajc harika bir gole imza atarak skoru 3-1'e taşıdı. 90+7'de Gaziantep penaltı kazandı. Ancak Maxim'in golü kazananı değiştirmedi: 3-2.



        MERT HAKAN'DAN 6 HAFTADA 5 ASİST!
        Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Mert Hakan Yandan dün de sahanın en iyilerindendi. Yıldız futbolcu Serdar Dursun'a yaptığı servisle bu sezon Süper Lig'de 7. asistine imza attı. Mert Hakan böylece son 6 haftada 5. asistini yaparak Fenerbahçe'nin serisinde büyük rol oynadı.



        SERDAR AZİZ DERBİDE YOK
        Dün sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü. Tecrübeli stoper Beşiktaş maçını kaçıracak.



        KARTAL: KADIKÖY RUHU GERİ GELDİ
        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bana gösterdikleri sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi" dedi.



            KADIKÖY'DE İLKLERİN GECESİ
            Fenerbahçe dün Gaziantep önünde 3 puana uzanırken iki yıldızı bu sezon bir ilki yaşadı. Deplasmanda attığı gollerle ön plana çıkan Diego Rossi, Kadıköy'de ilk kez ağları havalandırdı. Nazım Sangare de taraftarı önünde ilk kez asist yaptı.



            Gaziantep önünde sahanın en etkili isimlerinden biri olan Diego Rossi ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. 6 da asist yapan Uruguaylı yıldız tam 12 gole direkt katkıda bulundu.

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            Haberler Spor Sarı-Lacivertliler evinde Gaziantep'i de yıkarak üst üste 7. galibiyetini aldı
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