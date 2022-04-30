Sarı-Lacivertliler evinde Gaziantep'i de yıkarak üst üste 7. galibiyetini aldı





KARTAL: KADIKÖY RUHU GERİ GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bana gösterdikleri sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi" dedi.