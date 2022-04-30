Galatasaray'da Avrupa sürprizi! Aslan mucizenin peşinde

47 puanlı Galatasaray'da lig beşinciliği için tek hedef ise kalan 4 maçın tamamını kazanıp, diğer rakiplerin ise puan kaybetmesini beklemek olacak. 5. sırada yer alan ve 1 maçı fazla olan Adana Demirspor'un 5 puan gerisinde bulunan Cimbom'un Avrupa yolunda işi ise pek de kolay olmayacak.

Cimbom 5. sıraya çıkabilmek için Adana Demirspor'un yanı sıra puan cetvelinde üzerinde olan Kasımpaşa, Hatayspor, Karagümrük, Antalyaspor, Beşiktaş ve Alanyaspor'u da son 4 maçlık bölümde geçmek zorunda olacak.