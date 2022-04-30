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    • Spor
    • 30.04.2022 12:45
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    • 30.04.2022 12:45
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    Galatasaray'da Avrupa sürprizi! Aslan mucizenin peşinde

    Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerinden birini geçiren ve 34 maç sonunda 47 puanla 12. sırada yer alan Galatasaray, dün 5. sıradaki 52 puanlı Adana Demirspor'un Giresun'a yenilmesi sonrası gözünü Avrupa Kupaları'na dikti. Sarı-Kırmızılılar, ligde şampiyonluk için saatleri sayan Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı alması halinde kalan 4 maçı kazanıp Süper Lig'den Avrupa'ya gidecek olan 5. takım olmak için mucize arayacak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Aslan Avrupa için mucizenin peşinde

    Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerinden birini geçiren Sarı-Kırmızılılar adına bitime 4 maç kala Avrupa vizesi alma umudu belirdi. 34 maç sonunda 47 puanla 12. sırada yer alan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alan ve 35 maçı bulunan Adana Demirspor'un Giresunspor'a mağlup olması ile kalan bölümde gözünü lig beşinciliğine dikti.

    Süper Lig'de şampiyonluk için saatleri sayan Trabzonspor'un yarı finalde olduğu Ziraat Türkiye Kupası'da da zafere ulaşması durumunda ligimizi 5. bitiren takımın UEFA Konferans Ligi'ne gidecek olması sebebiyle Galatasaray, kalan 4 maçta Avrupa vizesi için bir mucize arayacak.

    47 puanlı Galatasaray'da lig beşinciliği için tek hedef ise kalan 4 maçın tamamını kazanıp, diğer rakiplerin ise puan kaybetmesini beklemek olacak. 5. sırada yer alan ve 1 maçı fazla olan Adana Demirspor'un 5 puan gerisinde bulunan Cimbom'un Avrupa yolunda işi ise pek de kolay olmayacak.

    Cimbom 5. sıraya çıkabilmek için Adana Demirspor'un yanı sıra puan cetvelinde üzerinde olan Kasımpaşa, Hatayspor, Karagümrük, Antalyaspor, Beşiktaş ve Alanyaspor'u da son 4 maçlık bölümde geçmek zorunda olacak.

        Sarı-Kırmızılılar ayrıca kalan 4 maçta 5. sıra için rakipleri olan Adana Demirspor ve Antalyaspor (D) ile karşılaşacak ve bu maçlarda kendi göbeğini kendisi kesecek. Son 4 maçta Cimbom ayrıca Sivasspor ve Başakşehir (D) ile kozlarını paylaşacak.

        Yarın sahasında karşılaşacağı Sivasspor'u yenmesi halinde şu an 5. sırada yer alan Adana Demirspor ile puan farkını 2'ye indirecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu durumda Avrupa umutlarını son 3 maça da taşımış olacak.

        Sarı-Kırmızılılar'ın kabus gibi geçen sezonda tüm bu ihtimallerin gerçekleşmesi ve Avrupa bileti alması Galatasaray adına büyük bir piyango olacak.

        İşte Galatasaray'ın son 4 maç öncesi 5. sıraya yerleşebilmek için geçmesi gereken rakipleri:


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