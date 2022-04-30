Galatasaray'da Avrupa sürprizi! Aslan mucizenin peşinde

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerinden birini geçiren Sarı-Kırmızılılar adına bitime 4 maç kala Avrupa vizesi alma umudu belirdi. 34 maç sonunda 47 puanla 12. sırada yer alan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alan ve 35 maçı bulunan Adana Demirspor'un Giresunspor'a mağlup olması ile kalan bölümde gözünü lig beşinciliğine dikti.
Süper Lig'de şampiyonluk için saatleri sayan Trabzonspor'un yarı finalde olduğu Ziraat Türkiye Kupası'da da zafere ulaşması durumunda ligimizi 5. bitiren takımın UEFA Konferans Ligi'ne gidecek olması sebebiyle Galatasaray, kalan 4 maçta Avrupa vizesi için bir mucize arayacak.
47 puanlı Galatasaray'da lig beşinciliği için tek hedef ise kalan 4 maçın tamamını kazanıp, diğer rakiplerin ise puan kaybetmesini beklemek olacak. 5. sırada yer alan ve 1 maçı fazla olan Adana Demirspor'un 5 puan gerisinde bulunan Cimbom'un Avrupa yolunda işi ise pek de kolay olmayacak.
Cimbom 5. sıraya çıkabilmek için Adana Demirspor'un yanı sıra puan cetvelinde üzerinde olan Kasımpaşa, Hatayspor, Karagümrük, Antalyaspor, Beşiktaş ve Alanyaspor'u da son 4 maçlık bölümde geçmek zorunda olacak.